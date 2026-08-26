यूपी सरकार ने दोगुना किया MBBS-BDS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड, जानें अब हर महीने मिलेंगे कितने रुपये

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के इंटर्न का स्टाइपेंड दोगुना से ज्यादा बढ़ा दिया है, जानें पूरा मामला...

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उनके मंथली स्टाइपेंड को ₹12,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 कर दिया गया है. 25 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई.

3,928 इंटर्न डॉक्टरों को यूपी सरकार के इस फैसले से होगा फायदा

इस फैसले से राज्य के 48 सरकारी मेडिकल कॉलेजों, राज्य संचालित स्वास्थ्य संस्थानों और स्वायत्त मेडिकल विश्वविद्यालयों में अपनी अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर रहे लगभग 3,928 इंटर्न डॉक्टरों को सीधा फायदा पहुंचेगा. स्टाइपेंड में की गई यह बढ़ोतरी पिछली बार की गई ₹13,000 के मुकाबले 108 प्रतिशत से भी ज्यादा है. यूपी सरकार का यह कदम राज्य के युवा डॉक्टरों को बड़ी आर्थिक राहत देने वाला साबित होगा.

यूपी सरकार ने कब-कब बढ़ाए स्टाइपेंड?

यह बढ़ा हुआ स्टाइपेंड उन सरकारी मेडिकल और डेंटल इंटर्न पर लागू होगा जो ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, नाइट ड्यूटी और मरीजों की चौबीसों घंटे देखभाल जैसी अहम स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देते हैं. हालांकि, सरकार का यह फैसला सिर्फ सरकारी और स्वायत्त संस्थानों तक सीमित है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के तहत स्टाइपेंड से जुड़े अलग प्रावधान लागू होते हैं.

इससे पहले साल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर्नशिप स्टाइपेंड को ₹7,500 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रति माह किया था जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है.

लंबे समय से मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे थे स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

स्टाइपेंड बढ़ाने का यह फैसला मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबे समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों और मांगों के बाद आया है. लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित राज्य के कई संस्थानों के छात्रों ने कम स्टाइपेंड के विरोध में भूख हड़ताल और प्रदर्शन किए थे.

छात्रों का कहना था कि ₹12,000 प्रति माह का मतलब मात्र ₹400 प्रतिदिन होता है. यह दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टिंग के दौरान भोजन, रहने और आने-जाने के खर्चों के लिए काफी कम है. छात्र संगठनों ने शुरुआत में ₹30,000 प्रति माह स्टाइपेंड की मांग की थी.

दूसरे राज्यों में मेडकल इंटर्न के क्या है हालात?

उत्तर प्रदेश सरकार की इस बढ़ोतरी के बावजूद दूसरे राज्यों और केंद्रीय संस्थानों की तुलना में यह राशि अभी भी कम है. पड़ोसी राज्य बिहार अपने मेडिकल इंटर्न को ₹27,000, पश्चिम बंगाल ₹28,000 और कर्नाटक ₹30,000 प्रति माह स्टाइपेंड देता है.

वहीं, एम्स जैसे केंद्र सरकार के टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंटर्न को ₹30,070 प्रति माह दिए जाते हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी केंद्रीय संस्थानों के इंटर्नशिप स्टाइपेंड में संशोधन के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. जनवरी 2022 के बाद से यहां भी स्टाइपेंड की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है.