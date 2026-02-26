UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है, ऑफिशियल पोर्टल btcresult.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

UP DElEd Result 2026: प्रयागराज स्थित एग्जामिनेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ने यूपी डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) के पहले और तीसरे सेमेस्टर 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल पोर्टल btcresult.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साल 2025 की आखिरी तिमाही के दौरान सेमेस्टर परीक्षाएं भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं.

ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच हुई थीं और इसके तुरंत बाद तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच हुई थीं. अधिकारियों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि रिजल्ट को तैयार करने में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आंसर शीट का मूल्यांकन कड़ी निगरानी में किया जा रहा है. अब रिजल्ट जारी हो चुका है तो उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज अपने प्रदर्शन को चेक कर सकते हैं.

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?

यूपी डीईएलएड का रिजल्ट उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं-

1: ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल btcresult.in पर जाएं.

2: UP DELED 1st semester Result 2026 या UP DELED 3rd semester Result 2026 वाले लिंक को ढूंढकर उसपर क्लिक करें.

3: लॉगिन पेज पर जाने के लिए रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

4: अपना रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर ध्यानपूर्वक भरें.

5: स्क्रीन पर रिजल्ट देखने के लिए अपनी जानकारी एंटर करें.

6: पीडीएफ फाइल को सेव करें और एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें जिसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके.

UP DElEd Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

UP DElEd Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जिन स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर सफलतापूर्वक पास कर लिया है, उनके लिए अगला कदम आमतौर पर आगामी शैक्षणिक सत्र या अगले सेमेस्टर की तैयारी करना होता है. रिजल्ट की प्रिंटेड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि फाइनल ईयर या काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है.

