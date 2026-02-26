FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है, ऑफिशियल पोर्टल btcresult.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 26, 2026, 10:07 AM IST

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UP DElEd Result 2026: प्रयागराज स्थित एग्जामिनेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ने यूपी डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) के पहले और तीसरे सेमेस्टर 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल पोर्टल btcresult.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साल 2025 की आखिरी तिमाही के दौरान सेमेस्टर परीक्षाएं भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं. 

ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच हुई थीं और इसके तुरंत बाद तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच हुई थीं. अधिकारियों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि रिजल्ट को तैयार करने में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आंसर शीट का मूल्यांकन कड़ी निगरानी में किया जा रहा है. अब रिजल्ट जारी हो चुका है तो उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज अपने प्रदर्शन को चेक कर सकते हैं.

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?

यूपी डीईएलएड का रिजल्ट उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल btcresult.in पर जाएं.
2: UP DELED 1st semester Result 2026 या UP DELED 3rd semester Result 2026 वाले लिंक को ढूंढकर उसपर क्लिक करें.
3: लॉगिन पेज पर जाने के लिए रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.
4: अपना रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर ध्यानपूर्वक भरें.
5: स्क्रीन पर रिजल्ट देखने के लिए अपनी जानकारी एंटर करें.
6: पीडीएफ फाइल को सेव करें और एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें जिसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके.

UP DElEd Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

UP DElEd Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जिन स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर सफलतापूर्वक पास कर लिया है, उनके लिए अगला कदम आमतौर पर आगामी शैक्षणिक सत्र या अगले सेमेस्टर की तैयारी करना होता है. रिजल्ट की प्रिंटेड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि फाइनल ईयर या काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
MORE
Advertisement