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UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

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UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड कल शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के नतीजे जारी करेगा, जानें रिजल्ट जारी होने के बाद आप अपनी मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 22, 2026, 01:55 PM IST

UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

UP Board Result 2026 (Image Credit: PTI)

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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. कल, 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के नतीजे जारी करेगा. यूपी बोर्ड ने 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम का आयोजन करवाया था, जिसमें 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में किसी भी देरी से बचने के लिए अपना रोल नंबर पहले से ही तैयार रखें, जिससे रिजल्ट जारी होते ही, वे अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकें.

यूपी बोर्ड

UP Board Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे?

स्टूडेंट्स 10वीं-12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.
- होम पेज पर जाकर UP Board 12th Result 2026 या UP Board 10th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करें.
- आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

दोनों ही कक्षाओं के नतीजे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी चेक किए जा सकेंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ पास परसेंट, जिला वाइज स्टूडेंट्स की परफॉरमेंस, टॉपर की लिस्ट और बाकी कई डिटेल्स भी जारी करेगा. 

यूपी बोर्ड में जो स्टूडेंट्स 33 फीसदी मार्क्स नहीं ला पाएंगे, उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किया जाएगा. हालांकि, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने पर उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया जा सकता है. वहीं, 10वीं कक्षा में 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास होने पर, उन्हें पास मान लिया जाएगा. बता दें पिछले साल यूपी बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं के नतीजे 25 अप्रैल को जारी किए थे. अधिक जानकारी के लिए आपको नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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