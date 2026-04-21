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UP Board Result 2026: कब जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. डिजिलॉकर पर भी नतीजे जारी होने से जुड़ा अपडेट दिया गया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 21, 2026, 10:26 AM IST

UP Board Result 2026: कब जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

UP Board Result 2026 (Image: PTI)

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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं. डिजिलॉकर पर रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया गया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. दरअसल, डिजिलॉकर पर कमिंग सून का मैसेज दिखाई दे रहा है. यूपी बोर्ड ने 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम का आयोजन करवाया था, जिसमें 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की किसी ऑफिशियल तारीख और समय का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में नतीजे 25 से 29 अप्रैल के बीच जारी किए जाने का दावा किया जा रहा है.

UP Board Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे?

स्टूडेंट्स 10वीं-12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.
- होम पेज पर जाकर UP Board 12th Result 2026 या UP Board 10th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करें.
- आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के नतीजे एक साथ जारी करेगा. स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने से पहले अपने एडमिट कार्ड को खोजकर रख लें, जिससे रिजल्ट जारी होते ही, वे इस पर दिए गए डिटेल्स एंटर करके फटाफट अपने नतीजे चेक कर सकें. दोनों ही कक्षाओं के नतीजे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी चेक किए जा सकेंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ पास परसेंट, जिला वाइज स्टूडेंट्स की परफॉरमेंस, टॉपर की लिस्ट और बाकी कई डिटेल्स भी जारी करेगा. 

यूपी बोर्ड में जो स्टूडेंट्स 33 फीसदी मार्क्स नहीं ला पाएंगे, उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किया जाएगा. हालांकि, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने पर उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया जा सकता है. वहीं, 10वीं कक्षा में 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास होने पर, उन्हें पास मान लिया जाएगा. बता दें पिछले साल यूपी बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं के नतीजे 25 अप्रैल को जारी किए थे. अधिक जानकारी के लिए आपको नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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