UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें पिछले 10 साल में कब आए थे नतीजे

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड जल्द ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर सकता है. जानें नतीजों के ऐलान को लेकर क्या कहते हैं पिछले 10 साल के आंकड़े...

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की तारीखों की पुष्टि नहीं की है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है. UPMSP ने 18 मार्च 2026 से कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की कॉपियों को चेक करना शुरू कर दिया है. कॉपियों का मूल्यांकन अगले कुछ हफ्तों में पूरा होने की संभावना है और एक बार कॉपियां चेक होने के बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा.

UP Board Result 2026: किन वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए वेबसाइट्स के माध्यम से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर पाएंगे-

- results.upmsp.edu.in

- upmsp.edu.in

- upresults.nic.in

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और परीक्षा के समय जारी किए गए दूसरे डिटेल्स एंटर करने होंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को संभालकर रखें जिससे अपना स्कोर चेक करने में उनका समय बर्बाद न हो. यूपी बोर्ड के रिजल्ट में स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में मार्क्स, टोटल मार्क्स और इस बात की जानकारी होगी कि वह पास हुआ है या नहीं. एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद के एकेडमिक एडमिशन के लिए भी जरूरी होगा.

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

- results.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

- UP Board Class 10 Result 2026 या UP Board Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर और दूसरी पूछी गई जरूरी जानकारी एंटर करें.

- अपना रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन दबाएं.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.

UP Board Result 2026: पिछले 10 साल रिजल्ट कब जारी किया गया था?

पिछले 10 सालों में यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नतीजे कब जारी किए थे, इसकी जानकारी नीचे दी गई है-

साल 2025- 25 अप्रैल

साल 2024- 20 अप्रैल

साल 2023- 25 अप्रैल

साल 2022- 18 जून

साल 2021- 31 जुलाई

साल 2020- 27 जून

साल 2019- 28 अप्रैल

साल 2018- 29 अप्रैल

साल 2017- 23 जून

साल 2016- 15 मई

पिछले 10 साल के रुझानों के मुताबिक यूपी बोर्ड के रिजल्ट आमतौर पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाते हैं. हालांकि इस बार कॉपियों की चेकिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया मार्च में ही शुरू हो गई है और इस महीने के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है इसलिए इस बार रिजल्ट पिछले सालों की तुलना में थोड़ा पहले आने की संभावना है.

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