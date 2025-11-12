UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

UP Board Exam Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया है. यहां जानें डिटेल्स...

UP Board Exam Date: यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों को लेकर एक अहम अपडेट आया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया है. बोर्ड ने 5 नवंबर को बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी की थी जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की हिंदी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी थी. अब इस फैसले को पलटते हुए नई डेटशीट जारी कर दी गई है.

यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्या हुआ बदलाव?

पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार हिंदी विषय की परीक्षा 18 फरवरी 2026 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जानी थी. हालांकि लगभग 43 लाख छात्रों के एक ही दिन परीक्षा देने के कारण व्यवस्था संबंधी चिंताएं थीं इसलिए बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लागू की है. रिवाइज्ड डेटशीट के अनुसार 10वीं कक्षा की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी 2026 को पहली शिफ्ट में और 12वीं कक्षा की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा उसी दिन दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

संस्कृत परीक्षा की तारीख भी बदली

हिंदी के साथ-साथ संस्कृत विषय की परीक्षा की तिथि में भी संशोधन किया गया है. पहले 12वीं कक्षा की संस्कृत की परीक्षा 20 फरवरी 2026 को पहली शिफ्ट में और उसी दिन अंग्रेजी की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जानी थी. इससे दोनों विषयों की परीक्षा देने वाले छात्रों को असुविधा होती इसलिए बोर्ड ने नई तारीख घोषित की है. अब 12वीं कक्षा की संस्कृत की परीक्षा 12 मार्च 2026 को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

इस सत्र की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस अपडेट्स को जरूर ध्यान में रखें और वे रिवाइज्ड टाइम टेबल यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से