FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी, मांगी पार्टी संविधान की कॉपी | वंदे मातरम् पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे समापन | कांग्रेस ने नवजौत कौर सिद्धू को सस्पेंड किया, 500 करोड़ में CM पद वाले बयान के बाद पार्टी ने लिया एक्शन | बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कदम, सम्राट चौधरी के आदेश पर विशेष टीम गठित

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की अब तीन कलर में होगी आंसर सीट, UP बोर्ड ने बदला कॉपियों का लेआउट

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर सीट अब पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होगी. इससे पहले लैंडस्केप फॉर्मेट में होती थी. हर पेज पर UPMSP का मोनोग्राम होगा.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 08, 2025, 05:46 PM IST

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की अब तीन कलर में होगी आंसर सीट, UP बोर्ड ने बदला कॉपियों का लेआउट

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की आंसर शीट यानी कॉपियों का लेआउट पूरी तरह बदल दिया है. यह बदलाव बोर्ड की स्थापना के 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है. बोर्ड का कहना है कि इससे एग्जाम में नकल रोकने, कॉपियों की अदला-बदली पर रोक लगेगी.

यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. जिसमें 52 लाख 30 हजार 297 छात्र हिस्सा लेंगे. इनमें 10वीं क्लास के 27.5 लाख और 12वीं क्लास के लगभग 25 लाख छात्र शामिल हैं. छात्रों को इस बार तीन कलर में आंसर सीट मिलेगी. करीब 2 करोड़ 60 लाख नई कॉपियां छापी जा रही हैं.

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर सीट अब पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होगी. इससे पहले लैंडस्केप फॉर्मेट में होती थी. हर पेज पर UPMSP का मोनोग्राम होगा. जिससे कॉपी का अदला-बदली करना लगभग असंभव होगा.

तीन रंगों में होगी आंसर सीट

उत्तर पुस्तिकाओं को अलग-अलग रंगों में तैयार किया जा रहा है. ताकि उनकी पहचान आसान हो. 10वीं की A कॉपी 18 पेज की ब्राउन कलर और B 12 पेज की ग्रीन कलर की होगी. वहीं, 12वीं की A कॉपी 24 पेज की मजन्टा रंग और B कॉपी 12 पेज की हरे रंग की होगी. इन कलर आंसर सीट का फायदा ये होगा कि एग्जाम के दौरान छात्र चीटिंग के लिए कॉपी की अदला-बदली नहीं कर सकेंगे.

बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, नए फॉर्मेंट में छात्रों को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो पहले की तरह लिख सकेंगे. उन्होंने कहा कि नई कॉपियों की छपाई लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और रामपुर की सरकारी प्रेसों में हो रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement