10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की अब तीन कलर में होगी आंसर सीट, UP बोर्ड ने बदला कॉपियों का लेआउट

उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की आंसर शीट यानी कॉपियों का लेआउट पूरी तरह बदल दिया है. यह बदलाव बोर्ड की स्थापना के 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है. बोर्ड का कहना है कि इससे एग्जाम में नकल रोकने, कॉपियों की अदला-बदली पर रोक लगेगी.

यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. जिसमें 52 लाख 30 हजार 297 छात्र हिस्सा लेंगे. इनमें 10वीं क्लास के 27.5 लाख और 12वीं क्लास के लगभग 25 लाख छात्र शामिल हैं. छात्रों को इस बार तीन कलर में आंसर सीट मिलेगी. करीब 2 करोड़ 60 लाख नई कॉपियां छापी जा रही हैं.

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर सीट अब पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होगी. इससे पहले लैंडस्केप फॉर्मेट में होती थी. हर पेज पर UPMSP का मोनोग्राम होगा. जिससे कॉपी का अदला-बदली करना लगभग असंभव होगा.

तीन रंगों में होगी आंसर सीट

उत्तर पुस्तिकाओं को अलग-अलग रंगों में तैयार किया जा रहा है. ताकि उनकी पहचान आसान हो. 10वीं की A कॉपी 18 पेज की ब्राउन कलर और B 12 पेज की ग्रीन कलर की होगी. वहीं, 12वीं की A कॉपी 24 पेज की मजन्टा रंग और B कॉपी 12 पेज की हरे रंग की होगी. इन कलर आंसर सीट का फायदा ये होगा कि एग्जाम के दौरान छात्र चीटिंग के लिए कॉपी की अदला-बदली नहीं कर सकेंगे.

बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, नए फॉर्मेंट में छात्रों को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो पहले की तरह लिख सकेंगे. उन्होंने कहा कि नई कॉपियों की छपाई लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और रामपुर की सरकारी प्रेसों में हो रही है.

