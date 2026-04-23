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Jaya Pandey

Updated : Apr 23, 2026, 04:38 PM IST

UP Board 10th, 12th Topper List 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के टॉपर्स से मिलिए, जानें कितने नंबर लाकर छाईं शिखा और कशिश वर्मा

UP Board Toppers 2026

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UP Board Class 10th, 12th Topper List 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड निदेशक महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने दोनों ही कक्षाओं के नतीजे जारी किए. 10वीं कक्षा में 90.42 प्रतिशत और 12वीं कक्षा में 80.38 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 12वीं में सीतापुर शिक्षा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत लाकर टॉप किया है जबकि 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा 97.83 प्रतिशत लाकर टॉपर बनी हैं. 

UP Board Toppers 2026: यूपी बोर्ड की 10वीं के टॉपर्स

कशिश वर्मा- 97.83%
अंशिका वर्मा- 97.83%
अदिति- 97.50%
अर्पिता- 97.33%
ऋषभ साहू- 97.33%
परी वर्मा- 97.33%

UP Board Toppers 2026: यूपी बोर्ड 12वीं के टॉपर्स

शिक्षा वर्मा- 97.60%
नंदिनी गुप्ता- 97.20%
श्रिया वर्मा- 97.20%
सुरभि यादव- 97.00%
पूजा पाल- 97.00%

साल 2026 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन निर्धारित समय के अंदर पूरा किया गया. यूपी बोर्ड हाईस्कूल का पास परसेंट 90.42 और इंटरमीडिएट का पास परसेंट 80.38 रहा. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 53,37,778 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें से 27,61,696 स्टूडेंट्स ने हाईस्कूल और 25,76,082 स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी.

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