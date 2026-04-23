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UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज इतने बजे होगा जारी, तैयार रखें ये डिटेल्स

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड पूरी तरह से 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने के लिए तैयार है. आज शाम 4 बजे दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट आएंगे. जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 23, 2026, 10:45 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज इतने बजे होगा जारी, तैयार रखें ये डिटेल्स

UP Board 10th 12th Result 2026 (Image: File Photo)

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UP Board 10th 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पूरी तरह से 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने के लिए तैयार है. आज शाम 4 बजे दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट आएंगे. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट या डिजिलॉकर पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे. बोर्ड ने निर्धारित समयसीमा के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है.

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जिसके बाद 18 मार्च से 4 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया चली. कॉपियों की चेकिंग में 1.53  कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जिसमें 83,800 परीक्षक शामिल थे. यूपीएमएसपी ने इस साल एक हाइब्रिड मार्क अपलोडिंग सिस्टम शुरू किया है जिसकी टेस्टिंग प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में की गई है. इस सिस्टम में पुराने कैलकुलेशन के तरीके के साथ डिजिटल अपलोड को जोड़ा गया है. इसका मकसद गड़बड़ियों को कम करना, वेरिफिकेशन को स्पीड-अप करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है. 

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं.
- UP Board Class 10 Result 2026 या UP Board Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करें.
- स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी मार्कशीट को चेक और डाउनलोड करें.

UP Board 10th 12th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स डिजीलॉकर से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- डिजीलॉकर ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in पर जाएं.
- अपने मोबाइल नंबर/आधार से जुड़े क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- Education या UP Board सेक्शन पर जाएं.
- Class 10 या Class 12 Result 2026 सिलेक्ट करें. 
- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्ट एंटर करें.
- आपकी मार्कशीट दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें. 

इस साल यूपी बोर्ड के नतीजे पिछले साल की तुलना में थोड़ा पहले जारी किए जा रहे हैं. साल 2025 में यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए थे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट आने से पहले वे अपना रोल नंबर तैयार रखें जिससे नतीजे जारी होते ही बिना किसी देरी के वे अपनी मार्कशीट चेक कर सकें.

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