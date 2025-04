एजुकेशन

UP Board Results 2025: आज घोषित होगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, जानें सबसे पहले कहां और कैसे करें चेक

How to Check UP Board 10th-12th Result 2025 by Roll Number: यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जारी कर दी है. जहां से छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट देख सकते हैं.

UP Board Results 2025