UP B.Ed Result 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट

UP B.Ed Result 2026: झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड (बैचलर्स ऑफ एजुकेशन) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट्स...

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट

bujhansi.ac.in पर उम्मीदवार चेक कर सकते हैं नतीजे

इस बार 13 दिन में जारी हुआ रिजल्ट

31 मई को हुई थी बीएड की प्रवेश परीक्षा

UP B.Ed Result 2026: झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड (बैचलर्स ऑफ एजुकेशन) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 31 मई को इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस बार 13 दिन में इस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है. यूपी बीएड का स्कोरकार्ड, काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस का जरूरी डॉक्यूमेंट है. इस स्कोरकार्ड से उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन पाने की अपनी क्षमता का आकलन कर सकेंगे.

UP B.Ed Result 2026: कैसे चेक करें यूपी बीएड का रिजल्ट?

उम्मीदवार यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर UP B.Ed JEE Result 2026 का टैब ढूंढकर उसपर क्लिक करें.

- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें और साथ में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सिक्योरिटी पिन डालें.

- आपका स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास रख लें.

UP B.Ed Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UP B.Ed Result 2026: काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट?

यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने के बाद अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन करवाएगी. जिन उम्मीदवारों ने यह एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, वे अपनी रैंक के आधार पर एडमिशन पाने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे. काउंसलिंग राउंड आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है. इसे लेकर डिटेल्ड प्रोग्राम और सीट मैट्रिक्स आने वाले दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश बी.एड जेईई एग्जाम में यूपी के शिक्षा संस्थान और इंस्टीट्यूट्स में ग्रेजुएट कोर्स का गेटवे माना जाता है. यूपी बीएड के स्कोरकार्ड में टोटल मार्क्स, कैटिगरी वाइज रैंक और मेरिट जैसे डिटेल्स शामिल होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.