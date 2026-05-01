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UP APO Result 2026: यूपी एपीओ प्रीलिम्स में 2,856 कैंडिडेट्स सफल, जानें आगे सिलेक्शन की राह कितनी कठिन

UP APO Result 2026: UPPSC ने एपीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 2,856 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं, जानें आगे उन्हें किन कठिन चरणों से गुजरना होगा...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 01, 2026, 10:57 AM IST

UP APO Result 2026: यूपी एपीओ प्रीलिम्स में 2,856 कैंडिडेट्स सफल, जानें आगे सिलेक्शन की राह कितनी कठिन

UP APO Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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UP APO Result 2026: UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा. इस चरण में सफल हुए कैंडिडेट्स अगले चरण यानी मेन्स की परीक्षा में शामिल होंगे जिसकी तारीखों का ऐलान आयोग बाद में करेगा. 

आयोग ने बताया है कि इस परीक्षा में 50,795 कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं जिसमें से 2,856 उम्मीदवारों ने अगले चरण के लिए क्वॉलिफाई किया है. रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद आयोग फाइनल रिजल्ट के अलावा कैंडिडेट्स का स्कोरकार्ड और कैटिगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 182 पदों को भरा जाना है. इसमें सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा. एपीओ प्रीलिम्स की परीक्षा 22 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. 

UP APO Result 2026: कैसे चेक करें एपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट?

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: यूपीपीएससी की ऑफिशिल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
2: APO Result के लिंक पर क्लिक करें.
3: होमपेज पर Result या Notification सेक्शन में जाएं.
4: LIST OF PROVISIONALLY QUALIFIED CANDIDATES FOR MAINS IN ADVT. NO. A-8/E-1/2025, ASSISTANT PROSECUTION OFFICER EXAMINATION-2025 के लिंक पर क्लिक करें और फिर Proceed से आगे बढ़ें. 
5: अपना रोल नंबर/एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट करें
6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

UP APO Result 2026 प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

UP APO Result 2026: प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 के बाद आगे क्या होगा?

प्रीलिम्स एग्जाम में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को एपीओ पद के लिए होने वाली मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा. आयोग इसके लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. जो कैंडिडेट्स मेन्स की परीक्षा को क्वॉलिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. बाद में इंटरव्यू और मेन्स के नंबरों के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

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