UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ने बैचलर ऑफ साइंस-बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी बी.एड) पार्ट-II इंटीग्रेटेड एग्जाम 2025 (रिवैल्यूएशन) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

UNIRAJ Result 2026: कैसे चेक करें राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट फटाफट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर B.Sc B.Ed Part-II (Integrated Course) Exam 2025 (Revaluation) के लिंक पर क्लिक करें.

- आपको रिजल्ट के लॉगइन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

- यहां अपना पूरा नाम और रोल नंबर डालकर एंटर करें.

- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास सेव रख लें.

UNIRAJ Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल्स को ठीक उसी तरह भरें जिससे गलतियों से बचा जा सके. यह रिजल्ट केवल 2025 के रिवैल्यूएशन साइकल के लिए जारी किया गया है. स्टूडेंट्स को अपने रिवाइज्ड मार्क्स को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर स्टूडेंट्स को तुरंत अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए.

UNIRAJ स्कोरकार्ड 2026 में दिए गए डिटेल्स

राजस्थान विश्वविद्यालय की मार्कशीट में स्टूडेंट का पूरा नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पाठ्यक्रम और भाग/वर्ष, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स, रिजल्ट का स्टेटस (पास, फेल या रिवैल्यूएशन) जैसे डिटेल्स दिए गए होंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले सभी डिटेल्स खासतौर से अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और मार्क्स की सावधानीपूर्वक पुष्टि कर लें. UNIRAJ रिजल्ट 2026 से संबंधित आगे की जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.ac.in को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए.

