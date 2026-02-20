FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Personality Right Protection: बिना इजाजत काजोल की फोटो-वीडियो इस्तेमाल करना अपराध

Personality Right Protection: बिना इजाजत काजोल की फोटो-वीडियो इस्तेमाल करना अपराध

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

Delhi CM: सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया सालभर का रिपोर्ट कार्ड, कहा- ये वादों की नहीं काम की सरकार है

सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया सालभर का रिपोर्ट कार्ड, कहा- ये वादों की नहीं काम की सरकार है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज

7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज

OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ने बैचलर ऑफ साइंस-बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी बी.एड) पार्ट-II इंटीग्रेटेड एग्जाम 2025 (रिवैल्यूएशन) का रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 20, 2026, 03:47 PM IST

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

UNIRAJ Result 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ने बैचलर ऑफ साइंस-बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी बी.एड) पार्ट-II इंटीग्रेटेड एग्जाम 2025 (रिवैल्यूएशन) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. 

UNIRAJ Result 2026: कैसे चेक करें राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट फटाफट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर B.Sc B.Ed Part-II (Integrated Course) Exam 2025 (Revaluation) के लिंक पर क्लिक करें.
- आपको रिजल्ट के लॉगइन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
- यहां अपना पूरा नाम और रोल नंबर डालकर एंटर करें.
- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास सेव रख लें.

UNIRAJ Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स को यह  सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल्स को ठीक उसी तरह भरें जिससे गलतियों से बचा जा सके. यह रिजल्ट केवल 2025 के रिवैल्यूएशन साइकल के लिए जारी किया गया है. स्टूडेंट्स को अपने रिवाइज्ड मार्क्स को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर स्टूडेंट्स को तुरंत अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए.

UNIRAJ स्कोरकार्ड 2026 में दिए गए डिटेल्स

राजस्थान विश्वविद्यालय की मार्कशीट में स्टूडेंट का पूरा नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पाठ्यक्रम और भाग/वर्ष, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स, रिजल्ट का स्टेटस (पास, फेल या रिवैल्यूएशन) जैसे डिटेल्स दिए गए होंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले सभी डिटेल्स खासतौर से अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और मार्क्स की सावधानीपूर्वक पुष्टि कर लें. UNIRAJ रिजल्ट 2026 से संबंधित आगे की जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.ac.in को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में
OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में
वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ भागने वालों के लिए बुरी खबर! हिमाचल में ज्यादा देना होगा टोल टैक्स, जानें नए रेट्स
वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ भागने वालों के लिए बुरी खबर! हिमाचल में ज्यादा देना होगा टोल टैक्स, जानें नए रेट्स
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'ओरियन' विवाद से सुर्खियों में आए डीन रविकांत किसाना, जानें पढ़ाई से प्रोफेसर बनने तक का सफर
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'ओरियन' विवाद से सुर्खियों में आए डीन रविकांत किसाना, जानें पढ़ाई से प्रोफेसर बनने तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
Luxury Lifestyle: जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
Mangal Gochar 2026: मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement