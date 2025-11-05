UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. result.uniraj.ac.in पर जाकर ऐसे फटाफट डाउनलोड करें स्कोर कार्ड...

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षाओं में शमिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट बीएससी बायो ग्रुप (सेम- I और II), बीएससी मैथ्स ग्रुप (सेम- I और II), बी.कॉम (सेम- I और II नॉन-कॉलेजिएट), बीए एडिशनल (रीवलैव्यूएशन), बीए एलएलबी (ऑनर्स) 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जारी किया है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और रिजल्ट देखने और अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे आसान से स्टेप्स को फॉलो करें. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं.

Rajasthan University Result 2025 कैसे करें चेक?

- राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक साइट uniraj.ac.in पर जाएं.

- होम पेज पर मौजूद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

- लॉगिन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना रिजल्ट देखें और अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

- आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें.

