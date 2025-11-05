FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के गयाजी में CM योगी ने रैली में कहा - जब भी बटेंगे तो कटेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. result.uniraj.ac.in पर जाकर ऐसे फटाफट डाउनलोड करें स्कोर कार्ड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 05, 2025, 03:57 PM IST

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

Rajasthan University Result 2025

Add DNA as a Preferred Source

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार बीए, बीएससी की सेमेस्टर परीक्षाओं में शमिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट बीएससी बायो ग्रुप (सेम- I और II), बीएससी मैथ्स ग्रुप (सेम- I और II), बी.कॉम (सेम- I और II नॉन-कॉलेजिएट), बीए एडिशनल (रीवलैव्यूएशन), बीए एलएलबी (ऑनर्स) 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जारी किया है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और रिजल्ट देखने और अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे आसान से स्टेप्स को फॉलो करें. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं.

Rajasthan University Result 2025 कैसे करें चेक?

- राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक साइट uniraj.ac.in पर जाएं.
- होम पेज पर मौजूद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
- लॉगिन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना रिजल्ट देखें और अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.
- आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

इस लिंक पर क्लिक कर चेक करें Rajasthan University Result 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक
UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक
सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा
सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?
सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?
बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है
बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE