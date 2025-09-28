Add DNA as a Preferred Source
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां

क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

अब एक क्लिक में बदल जाएगा LPG कनेक्शन! डीलर करे तंग तो तुरंत ले सकेंगे ऐक्शन, जानें नियम

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किए इन कोर्स के नतीजे, result.uniraj.ac.in से ऐसे करें चेक

Karur Stampede: साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख

बचपन से आंखों में नहीं थी रोशनी पर हौसलों ने रच दिया इतिहास, दृष्टिहीन शिक्षक ने यूं पास की ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

एजुकेशन

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किए इन कोर्स के नतीजे, result.uniraj.ac.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कई कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं,  result.uniraj.ac.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 28, 2025, 02:10 PM IST

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किए इन कोर्स के नतीजे, result.uniraj.ac.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan University Result 2025

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड स्पेशल दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बीएससी-बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर, बीए पार्ट 3 डीफ-डंब एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट  result.uniraj.ac.in पर जकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Rajasthan University Result 2025 कैसे चेक करें रिजल्ट?

1. राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाएं.
2. कोर्स के नाम के लिंक पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा.
3. जरूरी डिटेल्स एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें.
4. आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.
5. अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड करके रख लें. 
6. आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें Rajasthan University Result 2025

बता दें इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए, बीसीए, बीएससी और बीबीए के विभिन्न पार्ट के नतीजे जारी कर चुका है. रिजल्ट में स्टूडेंट्स को अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड और पासिंग स्टेटस दिखाई देगा. जो उम्मीदवार अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

