Uniraj Admit Card 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG-PG परीक्षाओं के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन
Rajasthan University Admit Card 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2025 की परीक्षाओं के लिए विभिन्न अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जानें कैसे करें डाउनलोड...
Rajasthan University Admit Card 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2025 की परीक्षाओं के लिए विभिन्न अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट rp.univraj.org और univraj.org के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स UNIRAJ एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट erp.univraj.org या univraj.org पर जाएं.
- एग्जाम सेक्शन में जाकर के 'Admit Card/Hall Ticket' लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जैसे जरूरी डिटेल्स एंटर करें.
- अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके सेव कर लें.
राजस्थान यूनिवर्सिटी को लोग यूनिराज के नाम से भी जानते हैं तो राजस्थान के जयपुर में है. इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता हासिल है. साल 1947 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.