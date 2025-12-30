UKSSSC Police Constable Result 2025: उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, sssc.uk.gov.in पर यूं करें चेक

UKSSSC Police Constable Result 2025: उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं...

UKSSSC Police Constable Result 2025: उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में चेक कर पाएंगे. इस पीडीएफ में सफल उम्मीदवारों के नाम और उनके रोल नंबर दिए गए हैं. जो उम्मीदवार सफल हुए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा जो इस भर्ती प्रक्रिया का आखिरी चरण होगा.

ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कुल 2,545 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. रिजल्ट के साथ-साथ यूकेएसएसएससी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फाइनल आंसर की में रद्द किए गए सवालों के डिटेल्स भी जारी किए हैं.

UKSSSC Police Constable Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं.

- Result - Constable Police (District/PAC/IRB) वाले लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी. Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर एंटर करें.

- पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसे सेव कर लें.

UKSSSC Police Constable Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UKSSSC Police Constable Result 2025: अब आगे क्या?

जो उम्मीदवार पास हुए हैं उन्हें यूकेएसएसएससी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण में शामिल होना होगा. उन्हें अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी फोटोकॉपी भी लानी होगी. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में कक्षा 10 और कक्षा 12 के सर्टिफिकेट, कैटिगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (अगर लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी कार्ड और हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें.

