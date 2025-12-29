यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने राजस्व लेखपाल भर्ती 2026 के लिए एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया है, जानें भर्ती में क्या हुए बदलाव...

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने राजस्व लेखपाल भर्ती 2026 के लिए एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें पदों की संख्या में बदलाव हुआ है जिससे सभी कैटिगरी के उम्मीदवारों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. इस बदलाव के बावजूद आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं आया है.

रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के अनुसार ओबीसी कैटिगरी के लिए 717 पदों की वृद्धि की गई है जबकि सामान्य कैटिगरी के लिए 960 पदों की कमी की गई है. कुल मिलाकर इस भर्ती अभियान के तहत 7,994 पदों को भरा जाना है. नई नोटिफिकेशन में अब सामान्य कैटिगरी के लिए 3,205 पद, ओबीसी कैटिगरी के लिए 2,158 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,679 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद शामिल हैं. यह बदलाव उम्मीदवारों की मांग और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

पिछले नोटिफिकेशन में सामान्य वर्ग के लिए 4,165 पद, ओबीसी के लिए 1,441 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद आरक्षित थे। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा पदों की संख्या बढ़ाने की मांग के बाद, आयोग ने श्रेणीवार पदों की समीक्षा की और एक संशोधित अधिसूचना जारी की।

आवेदन प्रक्रिया

आयोग ने पुष्टि की है कि आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने यूपी पीईटी 2025 की परीक्षा पास की है सिर्फ वे ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 28 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

राजस्व लेखाकार पद के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा.

रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी-अपनी कैटिगरी में पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयारी करें और आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूरा करें. पदों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण प्रतिस्पर्धा का स्तर भी प्रभावित हो सकता है.

