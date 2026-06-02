पिता देश की सीमा पर, बेटी ने UKPSC 2024 में गाड़े सफलता के झंडे, जानें वर्षा जोशी की सफलता की कहानी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 में वर्षा ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऐसे में जानें पूरी तैयारी के दौरान उनकी क्या स्ट्रैटजी रही और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है...

UKPSC 2024: अगर आपमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे पाया न जा सके. हल्द्वानी की वर्षा जोशी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 में वर्षा ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है. सीमित संसाधनों और बिना किसी कोचिंग के इतनी बड़ी सफलता हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है.

ITBP में हैं पापा

वर्षा जोशी मूल रूप से हल्द्वानी की रहने वाली हैं. उनके पिता इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. बचपन से ही वर्षा पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने इतिहास विषय से पोस्टग्रेजुएशन किया और साथ ही वह प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करती रहीं. इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिखाया.

बिना कोचिंग हासिल किया ये खास मुकाम

आज के समय में जहां अधिकतर उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग का सहारा लेते हैं, वहीं वर्षा ने सेल्फ स्टडी को अपनी ताकत बनाया. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा, नियमित पढ़ाई की और एग्जाम के सिलेबस को अच्छी तरह समझकर तैयारी की. उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर किसी के अंदर सीखने की इच्छा, अनुशासन और निरंतर मेहनत करने का जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है. सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा अच्छे नतीजे देता है.

सिर्फ अधिकारी नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी बनना चाहती हैं वर्षा

परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद वर्षा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका सपना केवल अधिकारी बनना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना है. वह चाहती हैं कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी बनकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं. उन्होंने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और उनका मनोबल बढ़ाया.

वर्षा का मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता सबसे जरूरी होते हैं. अगर व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ मेहनत करता रहे तो सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है. वर्षा जोशी की सफलता की कहानी उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी यह उपलब्धि बताती है कि मेहनत और लगन के सामने कोई भी बाधा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती.



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