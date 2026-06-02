FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
थाईलैंड से आई दुल्हन, जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग! देश-विदेश के मेहमानों को भाया राजस्थानी-थाई कल्चर

थाईलैंड से आई दुल्हन, जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग! देश-विदेश के मेहमानों को भाया राजस्थानी-थाई कल्चर

पिता देश की सीमा पर, बेटी ने UKPSC 2024 में गाड़े सफलता के झंडे, जानें वर्षा जोशी की सफलता की कहानी

पिता देश की सीमा पर, बेटी ने UKPSC 2024 में गाड़े सफलता के झंडे, जानें वर्षा जोशी की सफलता की कहानी

क्या SIP की तारीख बदलने से बढ़ सकता है रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

क्या SIP की तारीख बदलने से बढ़ सकता है रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!

UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!

दुनिया की वो भाषा जो सीखने में है सबसे आसान, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं इसके शब्द

दुनिया की वो भाषा जो सीखने में है सबसे आसान, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं इसके शब्द

Kisan Credit Card: किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस

किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

पिता देश की सीमा पर, बेटी ने UKPSC 2024 में गाड़े सफलता के झंडे, जानें वर्षा जोशी की सफलता की कहानी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 में वर्षा ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऐसे में जानें पूरी तैयारी के दौरान उनकी क्या स्ट्रैटजी रही और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 02, 2026, 04:48 PM IST

पिता देश की सीमा पर, बेटी ने UKPSC 2024 में गाड़े सफलता के झंडे, जानें वर्षा जोशी की सफलता की कहानी

ITBP जवान की बेटी वर्षा जोशी ने हासिल किया डिप्टी कलेक्टर का पद (Image Credit: Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UKPSC 2024: अगर आपमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे पाया न जा सके. हल्द्वानी की वर्षा जोशी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 में वर्षा ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है. सीमित संसाधनों और बिना किसी कोचिंग के इतनी बड़ी सफलता हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है.

ITBP में हैं पापा

वर्षा जोशी मूल रूप से हल्द्वानी की रहने वाली हैं. उनके पिता इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. बचपन से ही वर्षा पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने इतिहास विषय से पोस्टग्रेजुएशन किया और साथ ही वह प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करती रहीं. इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिखाया.

बिना कोचिंग हासिल किया ये खास मुकाम

आज के समय में जहां अधिकतर उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग का सहारा लेते हैं, वहीं वर्षा ने सेल्फ स्टडी को अपनी ताकत बनाया. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा, नियमित पढ़ाई की और एग्जाम के सिलेबस को अच्छी तरह समझकर तैयारी की. उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर किसी के अंदर सीखने की इच्छा, अनुशासन और निरंतर मेहनत करने का जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है. सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा अच्छे नतीजे देता है.

सिर्फ अधिकारी नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी बनना चाहती हैं वर्षा

परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद वर्षा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका सपना केवल अधिकारी बनना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना है. वह चाहती हैं कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी बनकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं. उन्होंने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और उनका मनोबल बढ़ाया.

वर्षा का मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता सबसे जरूरी होते हैं. अगर व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ मेहनत करता रहे तो सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है. वर्षा जोशी की सफलता की कहानी उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी यह उपलब्धि बताती है कि मेहनत और लगन के सामने कोई भी बाधा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!
UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!
दुनिया की वो भाषा जो सीखने में है सबसे आसान, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं इसके शब्द
दुनिया की वो भाषा जो सीखने में है सबसे आसान, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं इसके शब्द
Kisan Credit Card: किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस
किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस
ट्रेन टिकट के साथ फ्री मिलती हैं ये सुविधाएं, कई यात्री नहीं करते इस्तेमाल
ट्रेन टिकट के साथ फ्री मिलती हैं ये सुविधाएं, कई यात्री नहीं करते इस्तेमाल
भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना
भारत का पहला नेशनल पार्क, कभी राजाओं का था शिकारगाह फिर अंग्रेजों ने बनाया वन्यजीवों का सबसे बड़ा ठिकाना
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 30 साल की उम्र के बाद पलटती है इन मूलांक वालों की किस्मत, रातोंरात बनते हैं अमीर!
Numerology: 30 साल की उम्र के बाद पलटती है इन मूलांक वालों की किस्मत, रातोंरात बनते हैं अमीर!
Budh Gochar: बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो
बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो
Numerology: कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? न्यूमेरोलॉजी बताती है हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद
कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? बर्थडेट से जानें हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
MORE
Advertisement