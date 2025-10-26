UGC ने भारत की 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की जारी, दिल्ली के 9 इंस्टीट्यूट्स का भी नाम

यूजीसी ने एक बार फिर से भारत के फेक विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में दिल्ली ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और इसके बाद यूपी का नंबर आता है, यहां चेक करें पूरी लिस्ट...

यूजीसी ने एक बार फिर से भारत के फेक विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. यूजीसी ने स्टूडेंट्स को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में दाखिला लेने से मना किया है. संस्थान पर यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 का उल्लंघन करते हुए गैर-अनुमोदित डिग्री कार्यक्रम चलाने का आरोप है. यूजीसी ने स्पष्ट किया कि यह संस्थान किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित नहीं है और न ही धारा 2(एफ) या 3 के तहत मान्यता प्राप्त है, जिससे इसकी सभी डिग्रियां शैक्षणिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अमान्य हो जाती हैं.

दिल्ली के 9 और यूपी के 5 संस्थान हैं फेक

यूजीसी की बार-बार की गई कार्रवाई के बावजूद नकली डिग्रियों का यह तंत्र गहरी जड़ें जमाए हुए है. यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत भर में 22 गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं जिनमें से सबसे अधिक 9 दिल्ली में और उसके बाद 5 फेक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं. बाकी संस्थान आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में फैले हुए हैं.

फेक इंस्टीट्यूट के मामले में दिल्ली सबसे आगे

फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली का दबदबा कोई संयोग नहीं है. राजधानी की विशाल छात्र संख्या, आसान गुमनामी और फलता-फूलता दलाल नेटवर्क इसे ऐसे संचालकों के लिए उपजाऊ ज़मीन बनाते हैं. यहां के संस्थान अक्सर खुद को वैध दिखाने के लिए राष्ट्रीय, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन या संस्थान जैसे विश्वसनीय नामों का इस्तेमाल करते हैं.

उत्तर प्रदेश में फेक इंस्टीट्यूट का यह चलन थोड़ा अलग है. कई ऐसी संस्थाएं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नकल करने के लिए विद्यापीठ, परिषद या मुक्त विश्वविद्यालय जैसे शब्द उधार लेती हैं और कोई असली डिग्री की जगह सर्टिफिकेट के रूप में ज्यादा काम करती हैं. फर्जी विश्वविद्यालय सिर्फ़ खामियों का ही फायदा नहीं उठाते बल्कि भरोसे का भी फायदा उठाते हैं. हर जाली डिग्री इस बात की याद दिलाती है कि भारत के शिक्षा बाज़ार में विश्वसनीयता अभी भी एक कठिन चुनौती है.

इस लिंक पर क्लिक कर चेक करें फेक यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.