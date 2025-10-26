FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

बलूचिस्तान पर क्या बोल गए भाईजान? पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी किया घोषित, जानें पूरा मामला

UGC ने भारत की 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की जारी, दिल्ली के 9 इंस्टीट्यूट्स का भी नाम

7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

क्या अब राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनों में नहीं मिलता No Food का ऑप्शन? जानें पूरा सच

ICAI CA September Result 2025: स्टूडेंट्स कब चेक कर पाएंगे अपना सीए का रिजल्ट?

इन राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है Cyclone Montha, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, अलर्ट मोड पर सुरक्षा टीमें

'जो सत्ता के लालच में NDA के साथ, वो आदर्शों...', चिराग पासवान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UGC ने भारत की 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की जारी, दिल्ली के 9 इंस्टीट्यूट्स का भी नाम

यूजीसी ने एक बार फिर से भारत के फेक विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में दिल्ली ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और इसके बाद यूपी का नंबर आता है, यहां चेक करें पूरी लिस्ट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 26, 2025, 05:31 PM IST

UGC ने भारत की 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की जारी, दिल्ली के 9 इंस्टीट्यूट्स का भी नाम

Fake University

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूजीसी ने एक बार फिर से भारत के फेक विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. यूजीसी ने स्टूडेंट्स को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में दाखिला लेने से मना किया है. संस्थान पर यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 का उल्लंघन करते हुए गैर-अनुमोदित डिग्री कार्यक्रम चलाने का आरोप है. यूजीसी ने स्पष्ट किया कि यह संस्थान किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित नहीं है और न ही धारा 2(एफ) या 3 के तहत मान्यता प्राप्त है, जिससे इसकी सभी डिग्रियां शैक्षणिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अमान्य हो जाती हैं.

दिल्ली के 9 और यूपी के 5 संस्थान हैं फेक

यूजीसी की बार-बार की गई कार्रवाई के बावजूद नकली डिग्रियों का यह तंत्र गहरी जड़ें जमाए हुए है. यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत भर में 22 गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं जिनमें से सबसे अधिक 9 दिल्ली में और उसके बाद 5 फेक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं. बाकी संस्थान आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में फैले हुए हैं.

फेक इंस्टीट्यूट के मामले में दिल्ली सबसे आगे

फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली का दबदबा कोई संयोग नहीं है. राजधानी की विशाल छात्र संख्या, आसान गुमनामी और फलता-फूलता दलाल नेटवर्क इसे ऐसे संचालकों के लिए उपजाऊ ज़मीन बनाते हैं. यहां के संस्थान अक्सर खुद को वैध दिखाने के लिए राष्ट्रीय, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन या संस्थान जैसे विश्वसनीय नामों का इस्तेमाल करते हैं.

उत्तर प्रदेश में फेक इंस्टीट्यूट का यह चलन थोड़ा अलग है. कई ऐसी संस्थाएं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नकल करने के लिए विद्यापीठ, परिषद या मुक्त विश्वविद्यालय जैसे शब्द उधार लेती हैं और कोई असली डिग्री की जगह सर्टिफिकेट के रूप में ज्यादा काम करती हैं. फर्जी विश्वविद्यालय सिर्फ़ खामियों का ही फायदा नहीं उठाते बल्कि भरोसे का भी फायदा उठाते हैं. हर जाली डिग्री इस बात की याद दिलाती है कि भारत के शिक्षा बाज़ार में विश्वसनीयता अभी भी एक कठिन चुनौती है.

इस लिंक पर क्लिक कर चेक करें फेक यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स
कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE