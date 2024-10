UGC NET Result 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषणा की है कि वह 18 अक्टूबर 2024 तक यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर देगा. यूजीसी नेट जून की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. NTA ने यह जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है.





