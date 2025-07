UGC NET Result 2025: यूजीसी नेट जून परीक्षा का कब आएगा रिजल्ट? NTA ने बता दी तारीख

UGC NET Result 2025: अगर आपने यूजीसी नेट जून सेशन की परीक्षा दी है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. एनटीए ने UGC NET जून परीक्षा के नतीजे जारी होने की तारीख का ऐलान कर दिया है. जो उम्मीदवार यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे वे रिजल्ट जारी होने के बाद UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की तारीख का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर किया है. एनटीए ने बताया कि यूजीसी नेट का रिजल्ट 22 जुलाई को जारी किया जाएगा. यूजीसी नेट जून परीक्षा 25 जून से 29 जून 2025 तक आयोजित की गई थी. इसके बाद प्रोविजनल आंसर की 5 जुलाई को जारी की गई थी. जिन स्टूडेंट्स को भी आंसर की को लेकर कोई आपत्ति थी, उनके लिए ऑब्जेक्शन विंडो 6 जुलाई 2025 को खोली गई थी और ऑब्जेक्शन की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2025 को निर्धारित थी.

National Testing Agency will announce the result of UGC NET June 2025 cycle on 22nd July 2025.