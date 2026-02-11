FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs PAK: पाकिस्तानी ओपनर ने टी20 वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत को दी चेतावनी, पढ़ें क्या कहा

IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

एजुकेशन

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

अंबाला की दीक्षा मक्कड़ ने यूजीसी-नेट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की. दीक्षा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दिए हैं.

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 05:19 PM IST

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

दीक्षा मक्कड़ (Image- ANI)

हरियाणा के अंबाला की रहने वाली दीक्षा मक्कड़ ने यह साबित कर दिया कि लगातार मेहनत और मजबूत इरादों से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. तीन वर्षों तक यूजीसी-नेट परीक्षा की तैयारी करने के बाद उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की. दीक्षा को यह सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली. चार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार देशभर में पहला स्थान हासिल कर अपनी पहचान बनाई. 

परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझा

दीक्षा ने एक इंटरव्यू में बताया कि यूजीसी-नेट की तैयारी के दौरान कई बार ऐसे पल आए जब उन्हें लगा कि शायद वह सफल नहीं हो पाएंगी. पहले प्रयास में उन्होंने परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझा. दूसरे प्रयास में प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया. तीसरी बार असफल होने पर उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा. चौथे प्रयास के बाद तो उन्होंने परीक्षा छोड़ने का मन बना लिया था.  हालांकि, परिवार और उनके सुपरवाइजर ने उन्हें समझाया और फिर से तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. 

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या है जरूरी 

इस बार उन्होंने अपनी रणनीति बदली, ऑनलाइन कोचिंग ली और नियमित अभ्यास पर जोर दिया. शिक्षकों के मार्गदर्शन और सही दिशा ने उनके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव किया. दीक्षा का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है. वह अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को देती हैं. उनके अनुसार, परिवार का विश्वास कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बनता है. 

यह भी पढ़ें: सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

युवाओं के लिए प्रेरणा

दीक्षा अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं. साथ ही, वह सिविल सर्विसेज की तैयारी भी जारी रखेंगी. फिलहाल उनका ध्यान अकादमिक क्षेत्र और शिक्षण कार्य पर है. दीक्षा की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बार-बार असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं. उनकी कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और प्रयास लगातार हों, तो सफलता जरूर मिलती है. 

