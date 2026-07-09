एक और पेपर लीक का दावा! UGC NET से NEET तक जानें 2026 के बड़े परीक्षा विवाद

UGC NET परीक्षा के सोशियोलॉजी एग्जाम के कथित पेपर लीक की खबरों ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानें इस साल कौन-से बड़े पेपर लीक की घटनाएं आई सामने जिसने देश की एजुकेशन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया...

UGC NET के सोशियोलॉजी के पेपर लीक का दावा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे तीखे सवाल

100 पन्नों की एक PDF बांटी गई थी जिसके 90 सवाल हूबहू असली वाले से खाते हैं मेल

इससे पहले नीट यूजी पेपर लीक पर कटघरे में आया था एनटीए

UGC NET सोशियोलॉजी एग्जाम के कथित पेपर लीक की खबरों ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले NEET-UG परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक के आरोपों के कारण बड़ा विवाद हुआ था. अब विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि 30 जून को आयोजित UGC NET सोशियोलॉजी परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया था. इन आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को इन आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं.

आरोपों में यूजीसी नेट परीक्षा से पहले करीब 100 पन्नों की एक PDF कुछ लोगों के बीच प्रसारित हुई थी. दावा किया जा रहा है कि इस PDF में मौजूद लगभग 90 प्रश्न परीक्षा में मिले प्रश्नपत्र के सवालों से मेल खाते हैं. यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कथित प्रश्नपत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में लाखों रुपये लेकर बेचा जा रहा था. हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी जांच एजेंसी या NTA ने पुष्टि नहीं की है.

राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाहर पहुंचा है तो यह बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित हो रही है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग भी की. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत है. वहीं, केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से उनके आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पिछले सप्ताह हुई UGC-NET परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं।



NEET पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि -



- UGC-NET परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक PDF प्रसारित हुई।

- यह PDF उस question paper setting की है, जो सिर्फ़ NTA के पास उपलब्ध… pic.twitter.com/16hyeGaAlT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 8, 2026

NEET-UG पेपर लीक विवाद ने भी बढ़ाई थी चिंता

इससे पहले NEET-UG परीक्षा भी पेपर लीक के आरोपों के कारण देशभर में चर्चा का विषय बनी थी. परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और CBI ने इसकी जांच शुरू की. जांच के दौरान कई राज्यों में छापेमारी हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई. हालांकि, मामले की जांच अभी भी जारी है. NEET विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तरों पर बदलावों की बात हुई थी. सरकार और NTA ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कई कदम उठाने की बात कही थी. लेकिन अब यूजीसी नेट पेपर लीक के आरोप फिर से इन सभी पहलों पर सवाल खड़े करते हैं.

2026 में कई परीक्षाओं पर उठे सवाल

साल 2026 में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा NEET-UG और अब UGC NET सोशियोलॉजी परीक्षा को लेकर हुई है. इसके अलावा कुछ राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे महाराष्ट्र टीईटी में भी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिनकी जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं. बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं.



