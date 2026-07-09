FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
X, इंस्टाग्राम, फेसबुक... क्या भारत में चल रही सोशल मीडिया बैन की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी ने दिया हिंट?

X, इंस्टाग्राम, फेसबुक... क्या भारत में चल रही सोशल मीडिया बैन की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी ने दिया हिंट?

एक और पेपर लीक का दावा! UGC NET से NEET तक जानें 2026 के बड़े परीक्षा विवाद

एक और पेपर लीक का दावा! UGC NET से NEET तक जानें 2026 के बड़े परीक्षा विवाद

कल का मौसम, 10 जुलाई: दिल्ली में शुक्रवार को भी होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम को लेकर IMD अपडेट

कल का मौसम, 10 जुलाई: दिल्ली में शुक्रवार को भी होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम को लेकर IMD अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

एक और पेपर लीक का दावा! UGC NET से NEET तक जानें 2026 के बड़े परीक्षा विवाद

UGC NET परीक्षा के सोशियोलॉजी एग्जाम के कथित पेपर लीक की खबरों ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानें इस साल कौन-से बड़े पेपर लीक की घटनाएं आई सामने जिसने देश की एजुकेशन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 09, 2026, 06:12 PM IST

एक और पेपर लीक का दावा! UGC NET से NEET तक जानें 2026 के बड़े परीक्षा विवाद

UGC NET पेपर लीक के आरोप (Image Credit: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • UGC NET के सोशियोलॉजी के पेपर लीक का दावा
  • विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे तीखे सवाल
  • 100 पन्नों की एक PDF बांटी गई थी जिसके 90 सवाल हूबहू असली वाले से खाते हैं मेल
  • इससे पहले नीट यूजी पेपर लीक पर कटघरे में आया था एनटीए

UGC NET सोशियोलॉजी एग्जाम के कथित पेपर लीक की खबरों ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले NEET-UG परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक के आरोपों के कारण बड़ा विवाद हुआ था. अब विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि 30 जून को आयोजित UGC NET सोशियोलॉजी परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया था. इन आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को इन आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं.

आरोपों में यूजीसी नेट परीक्षा से पहले करीब 100 पन्नों की एक PDF कुछ लोगों के बीच प्रसारित हुई थी. दावा किया जा रहा है कि इस PDF में मौजूद लगभग 90 प्रश्न परीक्षा में मिले प्रश्नपत्र के सवालों से मेल खाते हैं. यह भी आरोप लगाया गया है कि  यह कथित प्रश्नपत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में लाखों रुपये लेकर बेचा जा रहा था. हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी जांच एजेंसी या NTA ने पुष्टि नहीं की है.

राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाहर पहुंचा है तो यह बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित हो रही है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग भी की. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत है. वहीं, केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से उनके आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

NEET-UG पेपर लीक विवाद ने भी बढ़ाई थी चिंता

इससे पहले NEET-UG परीक्षा भी पेपर लीक के आरोपों के कारण देशभर में चर्चा का विषय बनी थी. परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और CBI ने इसकी जांच शुरू की. जांच के दौरान कई राज्यों में छापेमारी हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई. हालांकि, मामले की जांच अभी भी जारी है. NEET विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तरों पर बदलावों की बात हुई थी. सरकार और NTA ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कई कदम उठाने की बात कही थी. लेकिन अब यूजीसी नेट पेपर लीक के आरोप फिर से इन सभी पहलों पर सवाल खड़े करते हैं. 

2026 में कई परीक्षाओं पर उठे सवाल

साल 2026 में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा NEET-UG और अब UGC NET सोशियोलॉजी परीक्षा को लेकर हुई है. इसके अलावा कुछ राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे महाराष्ट्र टीईटी में भी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिनकी जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं. बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं.


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement