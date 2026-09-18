FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'मिडिल ईस्ट में जंग के बावजूद भारत मजबूत अर्थव्यवस्था', मूडीज का अनुमान 7 प्रतिशत के रफ्तार से दौड़ेगी इंडिया की GDP

'मिडिल ईस्ट में जंग के बावजूद भारत मजबूत अर्थव्यवस्था', मूडीज का अनुमान 7 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ेगी इंडिया की GDP

Gold Silver Price: सोने की चमक हुई कम, चांदी के दामों में दर्ज की गई बढ़ोतरी, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का भाव

Gold Silver Price: सोने की चमक हुई कम, चांदी के दामों में दर्ज की गई बढ़ोतरी, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का भाव

पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET June 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट आउट, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड, जानें कितने कैंडिडेट्स हुए क्वॉलिफाई

UGC NET Result 2026: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के रि-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 18, 2026, 11:08 AM IST

UGC NET June 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट आउट, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड, जानें कितने कैंडिडेट्स हुए क्वॉलिफाई

यूजीसी नेट का रिजल्ट तीन विषयों के रि-एग्जाम के लिए जारी. (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UGC NET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के रि-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवारों इन विषयों की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 824 उम्मीदवार क्वॉलिफाई हुए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता  11,610 उम्मीदवारों ने हासिल की है और पीएचडी एडमिशन के लिए 23,154 उम्मीदवार पात्र हैं. 

UGC NET Result 2026: कब हुआ था रि-एग्जाम?

एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर के लिए देशभर के 454 एग्जाम सेंटर्स में परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को आयोजित करवाई थीं. इन विषयों की परीक्षाओं के लिए कुल 1,94,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें 66,931 महिला और 8 ट्रांसजेंडर शामिल थे. इसमें से 1,20,355 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे. 

इन तीनों विषयों की यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षाएं प्रश्न पत्र में अनेक गलतियों की शिकायत मिलने के बाद आयोजित करवाया गया था. एनटीए ने जो कमिटी बनाई थी, उसने इन विषयों के प्रश्न पत्र में फैक्चुअल, टाइपोग्राफिकल, अनुवाद की गलतियां, गलत नाम, बुक टाइटल, ग्रामर और सवाल में दोहराव की जैसी गड़बड़ियां पाई थीं. इसके बाद एजेंसी ने इन विषयों की परीक्षाएं दोबारा करवाने का फैसला लिया था. 

UGC NET Result 2026: कैसे चेक करें अपना यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट?

यूजीसी नेट जून 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन खोलें.
- UGC-NET June 2026 Score Card (Re-Exam) के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें.
- अपना स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसमें अपना विषय, नंबर और क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.

यहां क्लिक करके आप यूजीसी नेट जून 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

इन तीनों विषयों के क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्ड की गई रिस्पॉन्स शीट भी टेस्टिंग एजेंसी ने 10 सितंबर को जारी कर दी थी और उम्मीदवारों से 13 सितंबर तक इसके लिए आपत्तियां मांगी गई थीं.

एनटीए ने बताया है कि उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा एक्सपर्ट्स ने की है और उनके फाइनल किए गए आंसर की के आधार पर ही नतीजे तैयार किए गए हैं. एजेंसी ने कहा कि पात्र उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड, सेल्फ डिक्लरेशन और विभिन्न डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, संबंधित अधिकारी यूजीसी नेट जून 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए मानदंडों के मुताबिक उचित प्रक्रिया के तहत करेंगे.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement