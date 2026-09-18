UGC NET June 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट आउट, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड, जानें कितने कैंडिडेट्स हुए क्वॉलिफाई

UGC NET Result 2026: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के रि-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें डिटेल्स...

UGC NET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के रि-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवारों इन विषयों की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 824 उम्मीदवार क्वॉलिफाई हुए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता 11,610 उम्मीदवारों ने हासिल की है और पीएचडी एडमिशन के लिए 23,154 उम्मीदवार पात्र हैं.

UGC NET Result 2026: कब हुआ था रि-एग्जाम?

एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर के लिए देशभर के 454 एग्जाम सेंटर्स में परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को आयोजित करवाई थीं. इन विषयों की परीक्षाओं के लिए कुल 1,94,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें 66,931 महिला और 8 ट्रांसजेंडर शामिल थे. इसमें से 1,20,355 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे.

इन तीनों विषयों की यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षाएं प्रश्न पत्र में अनेक गलतियों की शिकायत मिलने के बाद आयोजित करवाया गया था. एनटीए ने जो कमिटी बनाई थी, उसने इन विषयों के प्रश्न पत्र में फैक्चुअल, टाइपोग्राफिकल, अनुवाद की गलतियां, गलत नाम, बुक टाइटल, ग्रामर और सवाल में दोहराव की जैसी गड़बड़ियां पाई थीं. इसके बाद एजेंसी ने इन विषयों की परीक्षाएं दोबारा करवाने का फैसला लिया था.

UGC NET Result 2026: कैसे चेक करें अपना यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट?

यूजीसी नेट जून 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन खोलें.

- UGC-NET June 2026 Score Card (Re-Exam) के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें.

- अपना स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसमें अपना विषय, नंबर और क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक करें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.

यहां क्लिक करके आप यूजीसी नेट जून 2026 रि-एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इन तीनों विषयों के क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्ड की गई रिस्पॉन्स शीट भी टेस्टिंग एजेंसी ने 10 सितंबर को जारी कर दी थी और उम्मीदवारों से 13 सितंबर तक इसके लिए आपत्तियां मांगी गई थीं.

एनटीए ने बताया है कि उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा एक्सपर्ट्स ने की है और उनके फाइनल किए गए आंसर की के आधार पर ही नतीजे तैयार किए गए हैं. एजेंसी ने कहा कि पात्र उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड, सेल्फ डिक्लरेशन और विभिन्न डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, संबंधित अधिकारी यूजीसी नेट जून 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए मानदंडों के मुताबिक उचित प्रक्रिया के तहत करेंगे.