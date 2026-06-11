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UGC NET June 2026: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म कब होगा? जानें एग्जाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग का पूरा सच

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब आएगा हॉल टिकट और क्या है इस परीक्षा का पैटर्न और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 11, 2026, 11:26 AM IST

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म कब होगा? जानें एग्जाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग का पूरा सच

यूजीसी नेट जून परीक्षा के बारे में जरूरी जानकारी (Image: AI)

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- UGC NET 2026 जून परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी
- परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी होगा एडमिट कार्ड
- CBT मोड में आयोजित होगी परीक्षा
- यूजीसी नेट परीक्षा में नहीं होती निगेटिव मार्किंग

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी कर दिया है. सिटी इंटीमेशन स्लिप से कैंडिडेट्स को इस बात की जानकारी हो गई है कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. इससे उम्मीदवारों को परीक्षा से काफी पहले अपनी यात्रा की तैयारी करने का मौका मिलता है. कैंडिडेट्स को सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं समझना चाहिए. एनटीए यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 3 या 4 दिन पहले जारी करेगा. ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक यूजीसी नेट की परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून को कुल 87 विषयों के लिए देशभर के परीक्षा केंद्रों पर हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- 'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes

UGC NET June 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे-
- ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर UGC NET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉगइन पेज दिखाई देगा. यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.
- आपका यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

UGC 1

UGC NET June 2026: क्या है एग्जाम पैटर्न?

यूजीसी नेट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित किया जाता है. इसमें 2 पेपर में 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं जो कुल 300 नंबरों के होते हैं. दोनों पेपर एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं. पेपर 1, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूट का होता है. इसमें 100 नंबर के 50 सवाल पूछे जाते हैं. यह पेपर 3 घंटे का होता है. पेपर 2 उम्मीदवारों की चॉइस के हिसाब से उनके सब्जेक्ट से जुड़ा होता है. इस पेपर में 200 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाते हैं. यह पेपर भी 3 घंटे का होता है. पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन होता है जिसे उन्हें देना अनिवार्य होता है. दोनों ही पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं. 

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UGC NET June 2026: क्या है निगेटिव मार्किंग का सच?

यूजीसी नेट में हर सही जवाब पर दो नंबर दिए जाते हैं और इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. ऐसे में उम्मीदवार बिना नंबर कटने की चिंता किए सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं. 

UGC 2

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट पास करने पर क्या होता है?

यूजीसी नेट (UGC NET) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और भाग लेने वाले संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. 

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