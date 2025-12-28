FacebookTwitterYoutubeInstagram
'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

एजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET December 2025: NTA ने UGC NET के दिसंबर 2025 सत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 28, 2025, 12:48 PM IST

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET December 2025 

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नेशनल एलिजिबिलटी टेस्ट UGC NET के दिसंबर 2025 सत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. 31 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा देशभर के परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी जिसमें 85 विषय शामिल होंगे.

यह परीक्षा 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को आयोजित होने वाली है. हर दिन में परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी.

UGC NET December 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1: ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.
2: 'UGC NET December 2025 Admit Card' वाले लिंक पर क्लिक करें.
3: अपना यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सिक्योरिटी पिन को एंटर करें.
4: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

UGC NET December 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. एडमिट कार्ड में रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर की जानकारी, परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जैसी आवश्यक जानकारी शामिल होगी.

एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग समय और परीक्षा शुरू होने का समय स्पष्ट रूप से लिखा होगा. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचकर एंट्री संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी क्योंकि गेट बंद होने के बाद एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा
2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर
किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
