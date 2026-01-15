UGC NET December 2025: यूजीसी नेट आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन विंडो ओपन, जानें सबमिशन का तरीका

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट के दिसंबर 2025 सेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जानें ऑब्जेक्शन सबमिट करने का तरीका...

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट के दिसंबर 2025 सेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों के पास 17 जनवरी तक उत्तरों की समीक्षा करके ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने का विकल्प मौजूद है.

एक ऑफिशियल नोटिस में एनटीए ने बताया कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा देश भर के कई शहरों में 85 विषयों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBT मोड में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 और 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी. प्रोविजनल आंसर की के साथ एजेंसी ने सब्जेक्ट वाइज प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों के दर्ज किए गए उत्तर भी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध करा दिए हैं.

UGC NET December 2025: कैसे दर्ज कराएं ऑब्जेक्शन?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं-

- आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

- View Question Paper पर क्लिक करें.

- इसके बाद View/Challenge Answer Key के लिंक पर क्लिक करें.

- अब उस प्रश्न का चयन करें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं.

- जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ फाइल में अपलोड करें.

- अपने दावों को सुरक्षित रखें और जरूरी फीस का भुगतान करें.

UGC NET December 2025 आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन करने का डायरेक्ट लिंक

प्रोविजनल आंसर की से जो उम्मीदवार खुश नहीं हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर लॉग इन करके ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करवा सकते हैं. ऑब्जेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को हर सवाल के लिए ₹200 का प्रोसेसिंग फीस देना होगा. यह फीस उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं. इस फीस को सबमिट करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक है.

एनटीए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्धारित फीस का भुगतान किए बिना कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी दूसरे माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा. सभी ऑब्जेक्शन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे और अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो आंसर की को संशोधित किया जाएगा. फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा और उम्मीदवार को ऑब्जेक्शन को स्वीकार करने या नहीं करने के बारे में सूचना नहीं दी जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.