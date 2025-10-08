Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

राइटिंग अपनी जगह, आज होते तो 'Best Seller' के प्रपंच में फंस गए होते Munshi Premchand...

UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स

तले भूने से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 फूड्स, वजन बढ़ाने के साथ ही बिगाड़ देते हैं आपका स्वास्थ्य

सियासी हलचल के बीच Pawan Singh को मिली Y-श्रेणी सुरक्षा, CRPF के 11 कमांडो रहेंगे तैनात, जानें वजह

मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गयाथा लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स

UGC NET Dec 2025 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने  UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 08, 2025, 03:20 PM IST

UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स

UGC NET Dec 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UGC NET Dec 2025 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने  UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यूजीसी नेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

UGC NET Dec 2025 अहम तारीख

- आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख: 7 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 7 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक
आवेदन सुधार की समय सीमा: 10 से 12 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक

एनटीए बाद में परीक्षा, एडमिट कार्ड और इंटीमेशन सिटी स्लिप की तारीख से जुड़ी डिटेल्स जारी करेगा. 

यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी.

UGC NET Dec 2025 आवेदन शुल्क:

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कैटिगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क अलग-अलग है. सामान्य वर्ग के लिए ₹1150, ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) के लिए ₹600 और एससी/एसटी/दिव्यांग/दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए  ₹325 रुपये निर्धारित है. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान नेट-बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं.

UGC NET Dec 2025: आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार UGC NET दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर UGC-NET December 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्रेडेंशियल दर्ज करें.
- आवेदन पत्र भरें, अगर जरूरी हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
- आवेदन पत्र की समीक्षा करें और उसे जमा करें. कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें.

यूजीसी-नेट का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी में एडमिशन के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें
ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE