ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें
Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत
अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा
Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई
राइटिंग अपनी जगह, आज होते तो 'Best Seller' के प्रपंच में फंस गए होते Munshi Premchand...
UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स
तले भूने से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 फूड्स, वजन बढ़ाने के साथ ही बिगाड़ देते हैं आपका स्वास्थ्य
सियासी हलचल के बीच Pawan Singh को मिली Y-श्रेणी सुरक्षा, CRPF के 11 कमांडो रहेंगे तैनात, जानें वजह
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
एजुकेशन
UGC NET Dec 2025 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...
UGC NET Dec 2025 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यूजीसी नेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
- आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख: 7 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 7 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक
आवेदन सुधार की समय सीमा: 10 से 12 नवंबर 2025, रात 11:50 बजे तक
एनटीए बाद में परीक्षा, एडमिट कार्ड और इंटीमेशन सिटी स्लिप की तारीख से जुड़ी डिटेल्स जारी करेगा.
यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी.
UGC NET Dec 2025 आवेदन शुल्क:
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कैटिगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क अलग-अलग है. सामान्य वर्ग के लिए ₹1150, ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) के लिए ₹600 और एससी/एसटी/दिव्यांग/दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए ₹325 रुपये निर्धारित है. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान नेट-बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं.
उम्मीदवार UGC NET दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर UGC-NET December 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्रेडेंशियल दर्ज करें.
- आवेदन पत्र भरें, अगर जरूरी हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
- आवेदन पत्र की समीक्षा करें और उसे जमा करें. कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें.
यूजीसी-नेट का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी में एडमिशन के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.