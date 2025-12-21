UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET December 2025: एनटीए ने 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जानें कैसे फटाफट करें डाउनलोड...

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

सिटी स्लिप उम्मीदवारों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें परीक्षा शहर के बारे में पहले से सूचित करती है जिससे वह अपनी यात्रा की व्यवस्था ठीक से कर सकें. यूजीसी नेट सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी. हालांकि उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड से अलग है. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा.

UGC NET December 2025: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर UGC NET Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें.

- स्क्रीन पर लॉगिन पेज दिखाई देगा.

- एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें.

- यूजीसी नेट परीक्षा के शहर की सूचना पर्ची आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी

- इसके डाउनलोड करके चेक कर लें कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है.

UGC NET December 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

