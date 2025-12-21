FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET December 2025: एनटीए ने 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जानें कैसे फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 21, 2025, 09:12 AM IST

UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET December 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

सिटी स्लिप उम्मीदवारों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें परीक्षा शहर के बारे में पहले से सूचित करती है जिससे वह अपनी यात्रा की व्यवस्था ठीक से कर सकें. यूजीसी नेट सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी. हालांकि उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड से अलग है. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा.

UGC NET December 2025: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर UGC NET Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर लॉगिन पेज दिखाई देगा.
- एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें.
- यूजीसी नेट परीक्षा के शहर की सूचना पर्ची आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी
- इसके डाउनलोड करके चेक कर लें कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है.

UGC NET December 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement