FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
₹5 का ये पैनी स्टॉक क्यों है रडार पर? ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर और मुनाफे में 426% उछाल ने बढ़ाई हलचल

₹5 का ये पैनी स्टॉक क्यों है रडार पर? ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर और मुनाफे में 426% उछाल ने बढ़ाई हलचल

विधवा का गोद लिया बेटा हो सकता है मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी? HC ने सुनाया अहम फैसला

क्या विधवा का गोद लिया बेटा हो सकता है मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी? HC ने सुनाया अहम फैसला

Raksha Bandhan 2026: पोस्ट ऑफिस का रक्षाबंधन ऑफर, भाई को राखी भेजने के लिए बहनों को मिलेगी विशेष छूट, जानें पूरी डिटेल

पोस्ट ऑफिस का रक्षाबंधन ऑफर, भाई को राखी भेजने के लिए बहनों को मिलेगी विशेष छूट, जानें पूरी डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट आंसर की के बाद कब आएगा रिजल्ट? NTA की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

UGC NET Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी है कि इस हफ्ते यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी. जानें इसके बाद कब तक आएंगे नतीजे...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 11, 2026, 10:24 AM IST

UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट आंसर की के बाद कब आएगा रिजल्ट? NTA की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

UGC NET Result 2026 कब होगा जारी? (Image: Creative AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • UGC NET जून परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की इस हफ्ते होगी जारी
  • CSIR UGC NET और ICAR AIEEA PG की आंसर की भी होगी जारी
  • आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को मिलेगा आपत्ति करने का मौका
  • 22 जून से 30 जून और फिर 5 जुलाई को हुआ था यूजीसी नेट का एग्जाम

UGC NET Answer Key 2026: अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है और अपनी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस हफ्ते यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की जारी करने वाला है. इसके अलावा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलटी टेस्ट (CSIR UGC NET), इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम (ICAR AIEEA) पीजी और ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम (AICE) पीएचडी 2026 की आंसर की भी एजेंसी जारी करेगा. 

UGC NET Answer Key 2026: कब आएगा यूजीसी नेट का रिजल्ट?

एक बार आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे चेक कर पाएंगे. इसके अलावा कैंडिडेट्स को उन उत्तरों को चैलेंज करने का मौका भी मिलेगा, जो उन्हें गलत लगते हैं. इन आपत्तियों पर एक्सपर्ट पैनल विचार करेगा और इसी के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी. इसके बाद ही यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सूचनाओं के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

कैंडिडेट्स काफी समय से आंसर की जारी होने का इंतजार कर रहे थे और एजेंसी पर देरी का आरोप भी लग रहा था. जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा 22 जून से 30 जून और फिर 5 जुलाई को आयोजित की गई थी. 

UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट आंसर की जारी होने के बाद क्या होगा?

एक बार प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट्स अपने दर्ज किए हुए उत्तर चेक कर पाएंगे और अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे. अगर वे किसी जवाब को गलत पाते हैं तो तय समयसीमा के बीच वे उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद तैयार की जाएगी. 

जॉइंट CSIR UGC NET2026 एग्जाम 17 और 18 जुलाई को आयोजित किया गया था. वहीं,  ICAR AIEEA (PG) और AICE JRF/SRF (PhD) 2026 के एंट्रेंस एग्जाम 4 जुलाई 2026 को आयोजित किए गए थे. एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे प्रोविजनल आंसर की और दूसरे जरूरी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें. इसके अलावा आंसर की, ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े शेड्यूल की जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement