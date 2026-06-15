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UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड पर क्या है नया अपडेट? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट की परीक्षाएं 22 जून से देशभर के एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की जानी है. ऐसे में जानें एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है और इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को कितने नंबर लाने होंगे...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 15, 2026, 01:30 PM IST

UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड पर क्या है नया अपडेट? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

एनटीए यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड कब जारी करेगा? (Image: Canva)

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  • यूजीसी नेट जून एग्जाम का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी
  • इस साल से 87 सब्जेक्ट के लिए हो रही है यूजीसी नेट की परीक्षा
  • ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड
  • पास होने के लिए जनरल कैटिगरी को 40% और रिजर्व्ड कैटिगरी को लाने होंगे 33% नंबर

UGC NET Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज, 15 जून 2026 को यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. यूजीसी नेट की 87 सब्जेक्ट्स के लिए परीक्षाएं 22 जून से 30 जून 2026 तक देश के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स में कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाएंगी. एनटीए ने यूजीसी नेट के एग्जाम में इस साल से फॉरेस्ट्री और स्टेटिस्टिक्स को भी जोड़ा है, जिससे सब्जेक्ट की संख्या बढ़कर 85 से 87 हो गई. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. 

UGC NET June 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे-
- ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर UGC NET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉगइन पेज दिखाई देगा. यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.
- आपका यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

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UGC NET Admit Card 2026: एग्जाम सेंटर में क्या चीजें लेकर जा सकते हैं?

उम्मीदवारों को यूजीसी नेट एग्जाम वाले दिन अपना एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एक बॉलपॉइंट पेन और वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाना होगा.  इसके अलावा वे अपने साथ एक पारदर्शी पानी की बॉटल लेकर जा सकते हैं. 

UGC NET June 2026: क्या है एग्जाम पैटर्न?

यूजीजी नेट जून एग्जाम में दो पेपर होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. पेपर 1 और पेपर दो के बीच उम्मीदवारों को किसी तरह का ब्रेक नहीं मिलेगा. दोनों पेपर 3 घंटे की समयावधि के होंगे. पेपर 1, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूट का होता है. इसमें 100 नंबर के 50 सवाल पूछे जाते हैं. पेपर 2 उम्मीदवारों की चॉइस के हिसाब से उनके सब्जेक्ट से जुड़ा होता है. इस पेपर में 200 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाते हैं. पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन होता है जिसे उन्हें देना अनिवार्य होता है. लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर दोनों ही पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं. इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसलिए उम्मीदवार बिना नंबर कटने की चिंता किए, सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं. 

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UGC NET Admit Card 2026: परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशानिर्देश क्या हैं?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिए रहेंगे लेकिन उनकी सहूलियत के लिए हम यहां भी वो नियम बता रहे हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने होंगे.
- उम्मीदवार रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचें. पहली शिफ्ट के लिए सुबह 8.30 बजे के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. 
- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि वे एग्जाम सेंटर में मना की गई वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ न लेकर जाएं.
- एडमिट कार्ड के साथ सरकार की जारी की हुए एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड अपने साथ जरूर लेकर जाएं.
- उम्मीदवारों को बैठने के लिए जो सीट अलॉट की गई है, उन्हें अपने रोल नंबर के मुताबिक सिर्फ वहीं बैठना होगा. 
- रफ वर्क के लिए एग्जाम ह़ल में उम्मीदवारों को शीट/वर्चुअल पैड उपलब्ध कराई जाएगी और उम्मीदवारों को अपने कमरे से निकलने से पहले इसे निरीक्षक के पास जमा कराना होगा. 
- निरीक्षक के सभी निर्देशों का उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना होगा. 

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UGC NET Admit Card 2026: यूजीसी नेट पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे?

यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 35% नंबर लाने होंगे. उम्मीदवारों को दोनों ही पेपर में लग-अलग पास होना होगा और इसके अलावा दोनों मिलाकर भी पास करना होगा. कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक पेपर में अच्छा स्कोर करके और दूसरा पेपर न देकर या उसमें फेल होकर इस परीक्षा में नहीं पास हो सकता. 

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट पास करने पर क्या होता है?

यूजीसी नेट (UGC NET) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और भाग लेने वाले संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. 

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