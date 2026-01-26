FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
UPSC ESE 2026: कब जारी होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड? upsc.gov.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे

एजुकेशन

एजुकेशन

UGC Anti Discrimination Rules 2026: यूजीसी ने नए नियम पर क्यों छिड़ा है विवाद, क्या इसके दुरुपयोग का डर वाजिब है?

क्या है यूजीसी की Equality Promotion Regulations in Higher Educational Institutions 2026 है जिसे आम तौर पर UGC Anti Discrimination Rules 2026 कहा जा रहा है. जानें क्या इसपर हो रहा विवाद वाजिब है....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 26, 2026, 04:05 PM IST

UGC Anti Discrimination Rules 2026: यूजीसी ने नए नियम पर क्यों छिड़ा है विवाद, क्या इसके दुरुपयोग का डर वाजिब है?

UGC (File Photo)

देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को नियंत्रित करने वाले एक नए नियम ने हाल ही में तीखी बहस छेड़ दी है. यह नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की जारी की हुई Equality Promotion Regulations in Higher Educational Institutions 2026 है, जिसे आम तौर पर UGC Anti Discrimination Rules 2026 कहा जा रहा है.

यह नियम 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया और इसे लागू कर दिया गया है. UGC का कहना है कि इसका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित और दूसरे तरह के भेदभाव को खत्म करना और सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समावेशी तथा सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता, सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाना है लेकिन देश भर में कई समूहों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया और विरोध भी शुरू कर दी है. इस विवाद में 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का राजनीतिक संदर्भ भी जुड़ गया है जिससे यह मुद्दा सिर्फ एक अकादमिक सुधार नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष बन गया है.

UGC Equity Regulations 2026 से क्या बदलाव आएगा?

UGC के नए नियमों का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है.
इन नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी को Equal Opportunity Centres (EOC) और Equity Committees स्थापित करना अनिवार्य किया गया है. इन समितियों का काम भेदभाव की शिकायतों को जांचना और सुधारात्मक कदम उठाना होगा. Equity Committees में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाएं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी बने.

ये समितियां प्रत्येक छह महीने में रिपोर्ट तैयार करेंगी, वहीं संस्थानों को भी UGC को वार्षिक रिपोर्ट देना होगी. इसके अलावा निगरानी प्रबंध के लिए एक राष्ट्रीय-स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी भी बनाई जाएगी. अगर कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसमें UGC योजनाओं से वंचित करना, डिग्री कार्यक्रमों पर रोक लगाना या सूची से हटाना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं. इन नियमों में ओबीसी (OBC) समूह को औपचारिक रूप से शामिल करना एक बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले नियम मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामलों तक सीमित थे.

क्यों हो रहा है विरोध?

नए नियमों की अधिसूचना के साथ ही विरोध की तेज प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई समूह और सामाजिक संगठनों का तर्क है कि ये प्रावधान दुरुपयोग के लिए खुला रास्ता दे सकते हैं. कुछ संगठन यह दावा करते हैं कि नियमों की संरचना में उच्च जाति समुदायों के लिए कोई सुरक्षित प्रावधान नहीं है और इससे झूठी शिकायतें दर्ज होने के डर से छात्रों और शिक्षकों को नुकसान हो सकता है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी उच्च जाति संगठनों ने इसपर विरोध प्रदर्शन किए हैं और भारत के कुछ हिस्सों में इसे सामाजिक विभाजन वाला कदम बताया जा रहा है.

इस नियम का राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

यह विवाद राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया है. उत्तर प्रदेश में कुछ धार्मिक और जातीय संगठनों ने विरोध जताया है और कुछ नेताओं ने भी इस नियमों के खिलाफ कैंपेन चलाया है. यह मुद्दा धीरे-धीरे 2027 के विधानसभा चुनावों में राजनैतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है. कुछ यूजर, एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स इसे उच्च जाति विरोधी बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उच्च शिक्षा में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक सकारात्मक सुधार मानते हैं.

इस पर UGC का रुख क्या है?

यूजीसी का कहना है कि ये नियम कोर्ट के आदेशों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिकायतों के आंकड़ों के आधार पर बनाए गए हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में काफी वृद्धि देखी गई है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्याएं लगातार गंभीर बनी हुई हैं. यूजीसी का कहना है कि Equity Regulations 2026 का मकसद केवल शिकायतों को रजिस्टर करना नहीं बल्कि शैक्षणिक परिसरों को सुरक्षित, समावेशी और पारदर्शी बनाना है ताकि सभी छात्रों और स्टाफ को समान अवसर मिल सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

