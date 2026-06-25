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पृथ्वी के टॉप 5 देश जिनकी सबसे ज्यादा हिलती है जमीन, जानें Earthquake Hotspot के मामले में किस नंबर पर हैं भारत-चीन

वेनेजुएला के शक्तिशाली भूकंपों ने दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को लेकर सकते में डाल दिया है. जानें दुनिया के कौन से देश भूकंप को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 25, 2026, 02:02 PM IST

पृथ्वी के टॉप 5 देश जिनकी सबसे ज्यादा हिलती है जमीन, जानें Earthquake Hotspot के मामले में किस नंबर पर हैं भारत-चीन

दुनिया के किन देशों में आता है सबसे ज्यादा भूकंप? (Image: AI)

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  • वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंपों ने दिलाई दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की याद
  • दुनिया के टॉप 5 भूकंप को लेकर संवेदनशील देश
  • भारत भी दुनिया के भूकंप संवेदनशील देशों में से एक
  • इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप चीन में आया था

वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों ने एक बार फिर दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की याद दिला दी है. दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है. सिस्मिक रिकॉर्ड और NOAA के मुताबिक, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान और अमेरिका उन देशों में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा बड़े और विनाशकारी भूकंप दर्ज किए जाते हैं. भारत भी भूकंप के लिहाज से दुनिया के संवेदनशील देशों में गिना जाता है. आइए जानते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा को लेकर दुनिया के कौन-से 5 देश सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं?

दुनिया का टॉप भूकंप प्रभावित देश कौन-सा है?

चीन दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है. यहां का पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा कई सक्रिय फॉल्ट लाइनों पर स्थित है. इस वजह से यहां बार-बार शक्तिशाली भूकंप दर्ज किए जाते हैं. साल 2008 में आया सिचुआन भूकंप चीन के इतिहास के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है. इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी.

रिंग ऑफ फायर पर होने की वजह से किस देश में भी बार-बार आता है भूकंप?

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है. यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में है जिसे दुनिया का सबसे एक्टिव सिस्मिक जोन कहा जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं. साल 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास आया भूकंप और उसके बाद आई सुनामी इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है. इसमें दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश क्यों है ईरान?

ईरान भी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश है. यह देश अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने वाली जगह पर है जिसकी वजह से यहां समय-समय पर शक्तिशाली भूकंप आते हैं जिनसे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है.

दुनिया का  सबसे Earthquake Prone देश कौन-सा है?

जापान को दुनिया के सबसे अर्थक्वेक प्रोन देशों में गिना जाता है. यह भी रिंग ऑफ फायर में है और यहां हर साल हजारों छोटे-बड़े भूकंप दर्ज किए जाते हैं. साल 2011 में आया तोहोकू भूकंप और सुनामी जापान की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था. इसमें करीब 20 हजार लोगों की जान चली गई थी और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्रभावित हुआ था.

अमेरिका में भी बार-बार क्यों आता है भूकंप?

यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी भूकंपीय गतिविधियां काफी ज्यादा देखी जाती है. खासकर कैलिफोर्निया और अलास्का के इलाके भूकंप के लिए जाने जाते हैं. कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन दुनिया की सबसे चर्चित एक्टिव फॉल्ट लाइनों में से एक है. यहां भविष्य में बड़े भूकंप की आशंका जताई जाती रही है.

भूकंप के मामले में भारत की स्थिति क्या है?

भारत का लगभग 59 प्रतिशत भूभाग अलग-अलग लेवल के भूकंप जोखिम वाले इलाकों में आता है. यहां के हिमालयी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं. इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर के कारण इस इलाके में लगातार भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं. साल 2001 में गुजरात के भुज में आए विनाशकारी भूकंप में 20 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी. वहीं, साल 2015 के नेपाल भूकंप का असर भी भारत के कई हिस्सों में महसूस किया गया था.

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