संस्कृत के इस मुस्लिम उस्ताद ने तोड़ी धर्म की दीवारें, 26 साल से पढ़ा रहे देववाणी

एजुकेशन
आज हम आपको उस मुस्लिम संस्कृत शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 26 साल से देववाणी को पढ़ा रहे हैं. इतना ही नहीं उनके बच्चे भी संस्कृत भाषा सीख रहे हैं. जानें उनकी कहानी...
'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा' संस्कृत के इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद शिक्षक की आवाज धीमी पड़ जाती है. फिर वह अपने स्टूडेंट्स से उनके नाम, गांव या कस्बों के बारे में पूछते हैं और वे तुरंत संस्कृत में उत्तर देते हैं. अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की तो वह तुरंत व्याकरण से जुड़ी गलती सुधारते हैं. इसके बाद वह 'जयतु संस्कृतम्, जयतु मनुकुलम्' के साथ कक्षा खत्म करते हैं.
मिलिए शकील अहमद मौलासब अंगड़ी से, जो 26 साल से उत्तरी कर्नाटक में संस्कृत पढ़ा रहे हैं. 55 साल के इस व्यक्ति का संस्कृत के प्रति आजीवन प्रेम है. हाल ही में उन्होंने 9 अगस्त से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह और माह को मनाने के लिए इस प्राचीन भारतीय भाषा में दिलचस्प खेल और आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं. दसवीं पास करने के बाद अंगड़ी ने बोलेगांव के वृषभ लिंगाचार्य संस्कृत पाठशाला में काम करना शुरू कर दिया.
अंगड़ी ने मठ और विद्यालय की सभी धार्मिक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी के बथानल मठ के वृषभ लिंगाचार्य स्वामीजी का ध्यान आकर्षित किया. बाद में स्वामीजी ने अंगड़ी को जामखंडी के लक्ष्मीनरसिंह संस्कृत पाठशाला में प्रह्लाद भट्ट के मार्गदर्शन में साहित्य का कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित किया.
शकील कहते हैं, 'स्वामीजी का सांस्कृतिक प्रभाव मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा रहा है. मैं 26 साल से बोलेगांव संस्कृत पाठशाला में पढ़ा रहा हूं. संस्कृत मेरे लिए जीवन की भाषा है.' अंगड़ी कहते हैं कि वे घर पर इस्लामी परंपराओं का पालन करते हैं और संस्कृत पढ़ाने से कभी कोई विवाद नहीं हुआ. बल्कि उन्होंने बताया कि कई इस्लामी धर्मगुरुओं ने एक शिक्षक के रूप में उनके काम की तारीफ की.
शकील अहमद के बच्चे अरफात, अरबाज़, अल्फिया और तसफिया भी संस्कृत पढ़ रहे हैं. सिंदगी के सारंगमठ-गच्छीनामठ के प्रभुसारंगदेव शिवाचार्य ने कहा कि अंगड़ी सांप्रदायिक सद्भाव के आदर्श हैं. उन्होंने कहा, 'शकील अहमद ने दिखाया है कि किसी भी भाषा को सीखने में कोई धार्मिक बाधा नहीं है.'
