आप यकीन नहीं करेंगे! अंकुर वारिकू ने फिजिक्स की किताबों से ऐसे की थी पहली कमाई

एजुकेशन
अंकुर वारिकू ने 23 साल की उम्र में अपनी पहली कमाई की थी. उनके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे और वह अमेरिका में फुल टाइम स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे थे, जानें कैसे उन्होंने किया था पैसों का इंतजाम...
अंकुर वारिकू सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना-माना नाम हैं. वह एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र से ही बिजनेस शुरू कर दिया था. जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पास अपना लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे. पुरानी दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने उन्हें अपनी पहली कमाई करने में मदद की. कई साल बाद उन्होंने अब अपनी यह खास कहानी शेयर की है.
अंकुर वारिकू ने अपने लिंक्डइन पर 2002 के एक पल का खुलासा किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. उस समय वह अमेरिका में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे थे जो उनके रहने के खर्चों को कवर करती थी लेकिन उनके पास अपना लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे. गर्मियों में भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो किताबें बेहद महंगी बिकती हैं वो यहां सस्ती हैं. भारत में लगभग 400 रुपये की फिजिक्स की किताबें अमेरिका में लगभग 4,000 रुपये में बिक रही थीं क्योंकि वे एशियाई संस्करण थीं. इससे उनके दिमाग में आइडिया आया.
वह पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले किताबों के बाजार के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर अपना पूरा सूटकेस फिजिक्स की किताबों से भर लिया. अमेरिका लौटने पर उन्होंने एक वेबसाइट पर लगभग 1,500 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें लिस्ट कर दीं. अमेरिकी छात्रों के लिए यह अब भी एक सस्ता सौदा था और अंकुर के लिए यह एक मौका था.
दो हफ्तों के अंदर ही उनकी सारी किताबें बिक गईं और इस डील से उन्हें 1000 डॉलर की कमाई हुई जो उनके लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त थी जिसका वह सपना देख रहे थे. अंकुर वारिकू ने इसे जीवन की सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक बताया क्योंकि इसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे जरूरत पड़ने पर कोई इंसान खुद अपनी मुश्किल का समाधान खोज लेता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से