FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

2 दिसंबर को होगा बिहार में नए स्पीकर का चुनाव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

आप यकीन नहीं करेंगे! अंकुर वारिकू ने फिजिक्स की किताबों से ऐसे की थी पहली कमाई

अंकुर वारिकू ने 23 साल की उम्र में अपनी पहली कमाई की थी. उनके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे और वह अमेरिका में फुल टाइम स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे थे, जानें कैसे उन्होंने किया था पैसों का इंतजाम...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 29, 2025, 05:47 PM IST

आप यकीन नहीं करेंगे! अंकुर वारिकू ने फिजिक्स की किताबों से ऐसे की थी पहली कमाई

Ankur Warikoo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अंकुर वारिकू सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना-माना नाम हैं. वह एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र से ही बिजनेस शुरू कर दिया था. जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पास अपना लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे. पुरानी दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने उन्हें अपनी पहली कमाई करने में मदद की. कई साल बाद उन्होंने अब अपनी यह खास कहानी शेयर की है. 

लैपटॉप खरीदने के लिए अंकुर वारिकू ने ऐसे किया पैसों का जुगाड़

अंकुर वारिकू ने अपने लिंक्डइन पर 2002 के एक पल का खुलासा किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. उस समय वह अमेरिका में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे थे जो उनके रहने के खर्चों को कवर करती थी लेकिन उनके पास अपना लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे. गर्मियों में भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो किताबें बेहद महंगी बिकती हैं वो यहां सस्ती हैं. भारत में लगभग 400 रुपये की फिजिक्स की किताबें अमेरिका में लगभग 4,000 रुपये में बिक रही थीं क्योंकि वे एशियाई संस्करण थीं. इससे उनके दिमाग में आइडिया आया. 

पुरानी दिल्ली से फिजिक्स की किताबें खरीदकर अमेरिका में बेचीं

वह पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले किताबों के बाजार के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर अपना पूरा सूटकेस फिजिक्स की किताबों से भर लिया. अमेरिका लौटने पर उन्होंने एक वेबसाइट पर लगभग 1,500 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें लिस्ट कर दीं. अमेरिकी छात्रों के लिए यह अब भी एक सस्ता सौदा था और अंकुर के लिए यह एक मौका था. 

दो हफ्तों के अंदर ही उनकी सारी किताबें बिक गईं और इस डील से उन्हें 1000 डॉलर की कमाई हुई जो उनके लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त थी जिसका वह सपना देख रहे थे. अंकुर वारिकू ने इसे जीवन की सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक बताया क्योंकि इसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे जरूरत पड़ने पर कोई इंसान खुद अपनी मुश्किल का समाधान खोज लेता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement