अंबिकापुर- भीड़ का पुलिस टीम पर हमला, कोयला खदान के विस्तार का विरोध, भीड़ के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल | ऋतुराज गायकवाड ने ODI में जड़ा शानदार शतक

एजुकेशन

एजुकेशन

ऑफिस के साथ 'लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप' में है ये लड़की, हर दिन 200KM का सफर करती है तय

अगर आप ऑफिस जाने में लगने वाली ट्रैवल टाइमिंग का रोना रोते हैं तो आपको इस लड़की की कहानी जानकर अपना दुख कम लगेगा. जानें कैसे यह लड़की 200 किलोमीटर का सफर तय तक रोज कानपुर से लखनऊ अपने ऑफिस पहुंचती है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 03, 2025, 04:54 PM IST

ऑफिस के साथ 'लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप' में है ये लड़की, हर दिन 200KM का सफर करती है तय
अधिकतर लोग अपने ऑफिस के लंबे सफर के बारे में शिकायत करते हैं लेकिन जिस लड़की की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में जानकर आपको अपना दुख कम लगेगा. उनके डेली रूटीन से पता चलता है कि आखिर सच्ची प्रतिबद्धता कैसी होती है. वह कानपुर में सुबह जल्दी उठती हैं, अपना बैग पैक करती हैं और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ती हैं. 

लगभग पांच महीनों तक खुशी श्रीवास्तव एक एमएनसी कंपनी में अपनी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की शिफ्ट के लिए रोजाना कानपुर से लखनऊ आती-जाती थीं. उनके दिन की शुरुआत लखनऊ के लिए ट्रेन से होती थी और फिर समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए वह व्यस्त सड़कों से होते हुए ऑटोरिक्शा से जल्दी-जल्दी सफर करती थीं. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन जारी रखा और अपनी दैनिक जीवन की जानकारी ऑनलाइन शेयर करती रहीं.

हर दिन 200 किलोमीटर की यात्रा

खुशी ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की जिसका कैप्शन था, 'कॉर्पोरेट लड़की के जीवन का एक दिन, ऑफिस के लिए रोजाना 200 किमी.' उन्होंने यह भी लिखा, 'सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफिस शिफ्ट, ऑफिस के लिए रोजाना कानपुर से लखनऊ.' वीडियो में उनकी पूरी दिनचर्या दिखाई गई है जिसमें सुबह ट्रेन पकड़ने से लेकर दो शहरों के बीच यात्रा करना, ऑफिस पहुंचना और फिर शाम को फिर से वही यात्रा दोहराना शामिल है.

 

वीडियो पर लोगों का कैसा है रिएक्शन?

उनके वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरीं और कई लोग उनके समर्पण और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. 26 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. कोई उनकी दिनचर्या से खुद की दिनचर्या को कंपेयर कर रहा है तो कोई उन्हें लखनऊ में ही पीजी लेकर रहने की सलाह दे रहा है. 

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 22 साल की खुशी को कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद एक MNC कंपनी में नौकरी मिल गई. 2024 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पहले चेन्नई में ट्रेनिंग ली और बाद में केरल में उनकी पोस्टिंग हुई लेकिन घर से बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से उन्होंने वहां काम जारी न रखने का फैसला किया.

खुशी ने मीडिया को बताया कि उन्हें अपने परिवार के करीब रहना जरूरी था क्योंकि घर में कमाने वाली वह अकेली सदस्य हैं और उनकी मां को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं. इस फैसले के चलते उन्हें आखिरकार कानपुर वापस जाना पड़ा और रोजाना लंबी यात्रा करनी पड़ी.

