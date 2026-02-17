दिल्ली के इस स्कूल से निकला JEE Mains 2026 टॉपर, जानें श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्ट्रैटजी

एजुकेशन
जेईई मेन्स की टॉपर लिस्ट में दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र श्रेयस मिश्रा का नाम भी शामिल है. जानें वह किस स्कूल के स्टूडेंट हैं और उनकी तैयारी की क्या स्ट्रैटजी रही है...
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन्स (JEE Main) के पहले सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है जिसमें कई उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल हासिल किया. इन्हीं टॉपर्स में दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र श्रेयस मिश्रा का नाम भी शामिल है. इस सेशन में देशभर से 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. श्रेयस फिलहाल 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के डीएवी संस्था से संबद्ध Kulachi Hansraj Model School से कर रहे हैं और अपनी लगातार पढ़ाई व अनुशासन के कारण चर्चा में आए हैं.
मीडिया इंटरव्यू में श्रेयस ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत सीमित कर दिया था. उन्होंने लगभग सभी सोशल मीडिया ऐप हटा दिए ताकि पढ़ाई के समय ध्यान न भटके. उनका मानना है कि यह छोटा सा फैसला उनकी तैयारी में बहुत मददगार साबित हुआ क्योंकि इससे समय की बर्बादी रुकी और पढ़ाई पर पूरा फोकस बना रहा.
श्रेयस ने कहा कि उन्होंने तैयारी के दौरान ज्यादा तनाव लेने के बजाय नियमित पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और लगातार प्रैक्टिस पर ध्यान दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्हें दबाव या डर महसूस हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश की और रोज का लक्ष्य तय करके पढ़ाई की. स्कूल के साथ-साथ वे म्यूजिक और स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं और लंबे तैयारी के समय में यही शौक उन्हें मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद करते रहे.
उन्होंने यह भी बताया कि अगर JEE मेन में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो उनकी दूसरी योजना गणित विषय के साथ हायर स्टडीज करने की थी. वे बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जैसे संस्थान में मैथ्स पढ़ना चाहते थे. उनके पिता सुमंत मिश्रा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और उनकी मां एक निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग में असोसिएट प्रोफेसर हैं इसलिए घर में शुरू से पढ़ाई और अनुशासन का माहौल रहा.
श्रेयस के माता-पिता ने इस सफलता को परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया. उनके पिता के अनुसार बेटे ने कक्षा 9-10 से ही पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था और कई बार दोस्तों के साथ समय कम बिताकर तैयारी पर ज्यादा ध्यान दिया. परिवार का कहना है कि लगातार मेहनत, समय प्रबंधन और स्पष्ट लक्ष्य ही इस उपलब्धि की सबसे बड़ी वजह बने.
