विभाजन से पहले पाकिस्तान जाती थीं भारत की ये 4 ट्रेनें, जानें अब 78 साल बाद कहां तक है इनका सफर

भारत-पाकिस्तान विभाजन से पहले लोग मुंबई, दिल्ली और अमृतसर जैसे भारतीय शहरों से सीधे लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर तक का सफर कर सकते थे. जानें आज उन ट्रेनों का क्या हुआ जो कभी भारत से निकलकर पाकिस्तान तक जाती थीं...

भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले कई ट्रेनें भारतीय शहरों को उन शहरों से जोड़ती थीं, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं. उस समय लोग मुंबई, दिल्ली और अमृतसर जैसे भारतीय शहरों से सीधे लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर तक का सफर कर सकते थे. हालांकि, देश के विभाजन के बाद अविभाजित भारत के लगभग 65 हजार किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क में से करीब 11 हजार किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया. इसके बाद दोनों देशों के शहरों को जोड़ने वाले ट्रेन या तो बंद हो गए या फिर उनके रूट बदल दिए गए. आज हम आपको उस ट्रेनों के बारे में बताने जो रहे हैं जो आज अपने बदले हुए स्वरूप में यात्रियों को सेवाएं दे रही हैं.

फ्रंटियर मेल ट्रेन

भारत-पाकिस्तान के विभाजन से पहले की सबसे मशहूर ट्रेनों की लिस्ट में फ्रंटियर मेल का सबसे पहले नाम आता है. यह ट्रेन बॉम्बे से चलकर वडोदरा, दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक जाती थी. अपने समय में इसे भारत की सबसे शानदार और समय से चलने वाली ट्रेनों में गिना जाता था. हालांकि, विभाजन के बाद इसका रूट सीमित कर दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर गोल्डन टेंपल मेल कर दिया गया. वर्तमान में यह ट्रेन मुंबई और अमृतसर के बीच चलती है और आज यह इंडियन रेलवे की सबसे शानदार लंबी दूरी वाली ट्रेनों में गिनी जाती है.

पंजाब मेल ट्रेन

पंजाब मेल भी विभाजन से पहले बेहद लोकप्रिय ट्रेनों में से एक थी. यह ट्रेन उत्तर भारत और पंजाब को जोड़ने का एक अहम माध्यम थी. समय के साथ इसके रूट में कई बदलाव हुए, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी कायम है. वर्तमान में यह पंजाब मेल मुंबई और फिरोजपुर के बीच चलती है. यह इंडियन रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में गिनी जाती है और आज भी लाखों यात्रियों की पसंद बनी हुई है.

कराची मेल

कराची मेल भी अविभाजित भारत की काफी लोकप्रिय ट्रेन थी. यह मुंबई को सिंध और कराची से जोड़ती थी. यह व्यापार और यात्रियों की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी थी. हालांकि, विभाजन के बाद यह ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच जारी नहीं रह पाई. बाद में पाकिस्तान रेलवे ने इसके रूट और स्वरूप में बदलाव किया. आज इससे जुड़ी विरासत पाकिस्तान की रेल सर्विस में दिखाई देती है, हालांकि अब इसका पुराना स्वरूप बरकरार नहीं है.

अमृतसर-लाहौर पैसेंजर ट्रेन

अमृतसर-लाहौर पैसेंजर ट्रेन अमृतसर और लाहौर के लोगों की जीवनरेखा मानी जाती थी. इस ट्रेन से दोनों शहरों के बीच रोजाना बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते थे. विभाजन के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव और नई सीमाओं के कारण यह सेवा बंद कर दी गई. बाद के साल में भारत और पाकिस्तान के बीच समय-समय पर समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जैसी सीमित रेल सेवाएं शुरू की गईं, लेकिन पुरानी रेल सेवा फिर कभी बहाल नहीं हो सकी.

आज भारत का रेल नेटवर्क 70 हजार किलोमीटर से अधिक लंबा हो चुका है और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में शामिल है. विभाजन ने कई ऐतिहासिक रेलवे रूट्स को बंद कर दिया था लेकिन इन ट्रेनों की विरासत आज भी मौजूद है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.