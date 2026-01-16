आने वाले दिनों में इन 15 नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से खुल जाएंगी आंखें!

आने वाले समय में कौन-सी नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं और किन क्षेत्रों में भविष्य में ज्यादा मौके बनने वाले हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है...

आए दिन नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं और अब AI ने भी लोगों को नौकरियों को लेकर डरा दिया है. जहां एक ओर तकनीक के कारण नई तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई पारंपरिक नौकरियां धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं. आज कई ऐसे काम हैं, जिन्हें पहले इंसान करता था, लेकिन अब वही काम मशीनों और सॉफ्टवेयर के जरिए किए जा रहे हैं. इसका असर यह हो रहा है कि कुछ सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं.

ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि आने वाले समय में कौन-सी नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं और किन क्षेत्रों में भविष्य में ज्यादा मौके बनने वाले हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी लेटेस्ट Future of Jobs Report जारी की है. इस रिपोर्ट में साल 2030 तक जॉब मार्केट में होने वाले बड़े बदलावों का आकलन किया गया है.

किन सेक्टर्स में आने वाले हैं अच्छे दिन?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तकनीकी विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चलते कई नौकरियों की मांग तेजी से घट सकती है. रिपोर्ट में उन नौकरियों की पहचान की गई है, जिनमें रोजगार के अवसर कम होने की आशंका जताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, हायर एजुकेशन टीचर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल्स जैसी नौकरियों में ग्रोथ देखने को मिल सकती है. इन क्षेत्रों में स्किल्ड लोगों की मांग बढ़ने की संभावना जताई गई है. खासकर टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर से जुड़े सेक्टर में नौकरियों का मौका इनके जानकारों को मिलने की उम्मीद है.

किन नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा?

वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैशियर, टिकट कलेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट्स, प्रिंटिंग वर्कर्स, डेटा एंट्री क्लर्क, और कुछ हद तक ग्राफिक डिजाइनर्स जैसी नौकरियों पर खतरा बढ़ सकता है. ऑटोमेशन और AI टूल्स के कारण इन कामों को मशीनें और सॉफ्टवेयर ज्यादा तेजी और कम लागत में करने लगी हैं.

Future of Jobs Report 2025 में 1,000 से ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयर्स के नजरिए को शामिल किया गया है. यह रिपोर्ट कंपनियों की आने वाले सालों की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी में निवेश और स्किल्स की जरूरतों के आधार पर तैयार की गई है. इसका मकसद लोगों और सरकारों को समय रहते भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना है.

ऐसे में अगर आप भी उन सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहां नौकरियों पर खतरा बताया जा रहा है, तो यह सही समय है कि आप नई स्किल्स सीखने और नए करियर ऑप्शन तलाशने पर ध्यान दें. बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना ही आने वाले दौर में रोजगार की रेस में आपको आगे रखने के लिए मददगार होगा.

