कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET में आने वाले साल में कई बदलाव होने वाले हैं. यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली सीयूईटी परीक्षा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. कुमार ने कहा, "पिछले वर्षों के फीडबैक के आधार पर सीयूईटी देने वाले छात्रों को बेहतर और अनुकूल वातावरण देने करने के लिए परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना भी जरूरी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2025 के लिए सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के आयोजन की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है."

UGC ने एक्सपर्ट कमिटी का किया था गठन

उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक वीडियो भी शेयर किया और बताया कि 9 दिसंबर की सुबह उन्होंने विभिन्न डिग्री कॉलेजों के CUET UG 2024 को पास कर चुके छात्रों के साथ दो घंटे की बातचीत की, ताकि परीक्षा पैटर्न में संभावित बदलावों पर चर्चा की जा सके.

उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सीयूईटी यूजी और पीजी के संचालन की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी. समिति ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे इसकी संरचना, पेपरों की संख्या, टेस्ट पेपरों की अवधि, पाठ्यक्रम आदि की जांच की. आयोग ने हाल ही में एक बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया."

This morning, at UGC, I had a two-hour interaction with students from various degree colleges who cleared CUET-UG 2024 to discuss potential changes in CUET-UG 2025. It was indeed a pleasure to hear their perspectives and feedback. pic.twitter.com/xVu0aXCJXa