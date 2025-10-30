FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

14 देशों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क जिसमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं है कोई मोड़, जानिए ये है कहां

क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? यह सबसे लंबी सड़क बिना किसी मोड़ के हजारों किलोमीटर तक फैली है जिससे सफर करना सड़क यात्राओं के शौकीनों के लिए एक स्वप्निल मार्ग माना जाता है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 30, 2025, 03:31 PM IST

14 देशों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क जिसमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं है कोई मोड़, जानिए ये है कहां

Pan America Highway (Image- Wikipedia Commons)

क्या आपने कभी सोचा है कि सड़कें कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती होंगी. और क्या हो अगर कोई ऐसी सड़क हो जिसमें कोई मोड़ ही न हो तो यह अनंत काल तक की एक अंतहीन यात्रा लगती है. दुनिया की सबसे लंबी सड़क कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है. यह सबसे लंबी सड़क बिना किसी मोड़ के हजारों किलोमीटर तक फैली है और यह कोई और नहीं बल्कि पैन-अमेरिकन हाईवे है. 

यह भी पढ़ें- कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

दुनिया की सबसे लंबी सड़क पैन-अमेरिकन हाईवे

पैन-अमेरिकन हाईवे एक खास सड़क है जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और इतनी लंबी है कि यात्रा में दो महीने से भी ज़्यादा समय लग सकता है. उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक फैला यह हाईवे 14 देशों को जोड़ता है. कनाडा से शुरू होकर यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया और चिली से होते हुए अर्जेंटीना तक फैला है. जैसे-जैसे आप यात्रा करते हैं, यह मार्ग एक अलग ही परिदृश्य जलवायु और यात्रा का अनुभव प्रदान करता है.

पैन-अमेरिकन हाईवे की कुल लंबाई लगभग 48,000 किलोमीटर मानी जाती है. इसे साहसिक गतिविधियों और सड़क यात्राओं के शौकीनों के लिए एक स्वप्निल मार्ग माना जाता है. इस हाईवे का विचार पहली बार 1923 में प्रस्तावित किया गया था और कई देशों की सहमति के बाद मेक्सिको ने 1950 में इसका एक हिस्सा पूरा कर लिया. इस हाईवे में एकमात्र बड़ा मोड़ डेरियन गैप है.

यह भी पढ़ें- अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है नाम

पैन-अमेरिकन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि रास्तों की एक प्रणाली है जिसका रखरखाव प्रत्येक देश करता है जिससे यह गुजरती है.  यह सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है. पनामा और कोलंबिया के बीच लगभग 100 किलोमीटर (60 मील) लंबे डेरियन गैप में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कोई सड़क नहीं है. यात्रियों को इस हिस्से को हवाई या समुद्री मार्ग से पार करना चाहिए. 

पैन-अमेरिकन हाईवे की चुनौतियों ने इसे यात्रा के शौकीनों के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है. साइकिल चालकों ने भी इस सड़क की लंबाई नापने का रिकॉर्ड बनाया है. बॉन्ड अल्मंड IV ने 2024 में केवल 75 दिनों में इस रास्ते की यात्रा की था. इससे पहले साल 2003 में केविन सैंडर्स ने 34 दिनों में मोटरसाइकिल से इस हाईवे की यात्रा का रिकॉर्ड बनाया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

