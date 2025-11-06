UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

JNU में लेफ्ट की जीत के बाद हंगामा, ABVP-लेफ्ट समर्थकों में झड़प, जमकर हुई नारेबाजी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

यूपीएससी की एक एस्पिरेंट ने देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान सालों तक अकेले रहने का खुद पर पड़े प्रभाव के बारे में बताया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है, यहां देखें वीडियो...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 06, 2025, 05:25 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

यूपीएससी की एक एस्पिरेंट के एक भावनात्मक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को काफी प्रभावित किया. इस पोस्ट में उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान सालों तक अकेले रहने का खुद पर पड़े प्रभाव के बारे में बताया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में मानवी श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी पूरी जवानी एक लक्ष्य को पाने में लगा देने के बाद कैसा महसूस होता है और जब आप उस लक्ष्य को पा भी जाते हैं तो भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं.

मानवी ने वीडियो शेयर कर कही दिल की बात

उन्होंने बताया, 'कहते हैं यूपीएससी आपको बदल देता है, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता कि यह कुछ भी अछूता नहीं छोड़ता. मैंने अपनी ट्वेंटीज की उम्र इसी में बिता दी. खुद को बंद कर लिया. जन्मदिन, लोगों, मुस्कुराहटों सबका त्याग कर दिया.' परीक्षा का सफर खत्म होने के बाद जो खालीपन आया, उसके बारे में मानवी ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'और जब यह आखिरकार खत्म हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं. यूपीएससी की तैयारी और नींद की कमी के बीच  मैंने खुद को भी खो दिया.'

वीडियो में दिखाया गया है कि वह अपने लैपटॉप के सामने बैठी हैं और एक खाली बायोडेटा को घूर रही है. वह बताती हैं, 'मैं अपनी जिंदगी का पहला रिज्यूमे बनाने बैठी हूं और मैं अपने आप को इतना नकारात्मक देखती हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस पर लिखूं क्या?' यूपीएससी की तैयारी में पांच साल बिताने और अब कॉरपोरेट की दुनिया में कदम रखने की प्लानिंग के बाद उन्होंने माना कि उन्हें लगता है कि उनके पास दिखाने लायक कोई हुनर ही नहीं है. 

यहां देखें वीडियो

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को दी खास सलाह

उन्होंने कहा, 'मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिखाई देती है जो असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, लेकिन जीने के बारे में बहुत कम.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खुद पर फिर से विश्वास करने में मुश्किल हो रही है. अपनी कमज़ोरियों के बावजूद मानवी ने अपने वीडियो के आखिर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दूसरे लोगों को याद दिलाया कि तैयारी की प्रक्रिया में खुद को नजरअंदाज न करें. अगर आप अपने सपने के लिए खुद को अलग-थलग कर रहे हैं, तो कृपया उसके पीछे भागते हुए खुद को न खोएं. जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आपको अपनी ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी चीज़ से पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

