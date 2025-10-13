मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान

आज हम आपको दिहाड़ी मजदूर की उस बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जो अक्तूबर में नासा के सफर पर निकलेगी. जानें जिसने कभी ट्रेन से यात्रा नहीं की उसका अमेरिका जाने के लिए कैसे हुआ सिलेक्शन...

जिस लड़की ने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया, वह अब हवाई जहाज पर सवार होकर नासा की यात्रा करने वाली है. दरअसल पुणे के ग्रामीण स्कूलों के 25 स्टूडेंट्स को नासा की यात्रा के लिए चुना गया है. इन स्टूडेंट्स में से एक 12 साल की लड़की अतिति पारथे भी शामिल हैं जिनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अदिति पुणे भोर तालुका में अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 3.5 किलोमीटर की यात्रा करती है.

इतना ही नहीं अदिति के घर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है और उनके स्कूल में कोई भी काम करने लायक कंप्यूटर नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा का यह दौरा जिला परिषद के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA के सहयोग से की गई एक पहल का हिस्सा है.

अक्तूबर में अमेरिका जाएगा स्टूडेंट्स का यह ग्रुप



इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि IUCAA के सहयोग से जिला परिषद के कक्षा 6 और 7 के 75 छात्रों का चयन अगस्त में समाप्त होने वाले तीन चरणों के परीक्षणों के माध्यम से किया गया था. 7वीं कक्षा में पढ़ने वालीं अदिति ने कभी ट्रेन से भी सफर नहीं किया है लेकिन उसे अमेरिका में नासा हेडक्वॉर्टर का दौरा करने के लिए चुना गया है.

इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के अक्टूबर में अमेरिका जाने की उम्मीद है. इसके अलावा उनकी पासपोर्ट और वीज़ा की प्रक्रिया भी चल रही है. इस कार्यक्रम के लिए चुने गए स्टूडेंट्स ग्रामीण पृष्ठभूमि और साधारण परिवारों से हैं. पहले MCQ राउंड में हज़ारों छात्र शामिल हुए और चुने गए छात्रों को एक ऑनलाइन MCQ परीक्षा देनी पड़ी. आखिरी राउंड में IUCAA ने इंटरव्यू लिया जिसमें स्टूडेंट्स से साइंस और मैथ्स से जुड़े सवाल पूछे गए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.