झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

झारखंड के घने सारंडा जंगलों के बीच एक अनोखे शिक्षक बच्चों के जीवन को शानदार तरीके से बदल रहे हैं. बरंगा गांव के बरंगाय उक्तम हाई स्कूल में गणित के शिक्षक गुलशन लोहार पिछले 11 सालों से अपने पैरों से ब्लैकबोर्ड पर लिखकर छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं.

बिना हाथों के पैदा हुए गुलशन ने अपनी विकलांगता को कभी बाधा नहीं माना. स्कूल के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने पैरों से लिखने की कला में महारत हासिल कर ली थी और जिसे कई लोग अपनी कमज़ोरी समझते थे उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. उनकी शिक्षा का सफर ही उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. कॉलेज जाने के लिए वह रोज़ाना 74 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे. हर कदम पर उसकी मां और उनके भाई ने उनका साथ दिया.

काफी खास से उनका एकेडमिक सफर

गुलशन की एकेडमिक उपलब्धियां भी बेहद खास हैं. उन्होंने न सिर्फ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू बल्कि उनका रिजल्ट भी बढ़िया रहा. बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 'मेरा एकमात्र लक्ष्य यह साबित करना था कि विकलांगता सीखने या सिखाने में बाधा नहीं बन सकती.'

उनका सफर आसान नहीं था. आर्थिक तंगी ने कई चुनौतियां खड़ी कीं लेकिन फिर भी उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया. उन्हें बीएड की डिग्री के लिए मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता मिली. इन सबके बावजूद गुलशन एक शिक्षक बनने के अपने सपने पर केंद्रित रहे.

मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाते देख लोग रह जाएंगे हैरान

आज गुलशन की कक्षाएं काफी प्रेरणादायक हैं. उन्हें अपने पैरों के बीच चाक पकड़कर मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाते देखकर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों हैरान रह जाते हैं. उनके स्टूडेंट उन्हें धैर्यवान और उत्साहवर्धक बताते हैं जबकि माता-पिता उन्हें पूरे समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर देखते हैं.

उनकी पत्नी अंजलि और छोटी बेटी उनके सबसे बड़े समर्थक हैं. अंजलि गर्व से कहती हैं, 'वह हमारे परिवार और हमारे पूरे समुदाय की रीढ़ हैं, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन दर्जनों बच्चों के लिए भी प्रेरणा हैं जो उन्हें रोज़ाना पढ़ाते हुए देखते हैं.' आज उनकी कहानी देश के लाखों युवाओं को प्रेरणा से भर देती है.

