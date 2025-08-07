Twitter
Advertisement
Headlines

TCS Salary Hike: छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

ऋषभ पंत का पावरप्ले ऑफ द फील्ड, चायवाले की बेटी के सपनों को दी उड़ान, करेगी BCA की पढ़ाई

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास

इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर बहन को दें यूजफुल गिफ्ट्स, तोहफा देखते ही खुश हो जाएगी आपकी बहन

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स

मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक

ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
TCS Salary Hike: छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

ऋषभ पंत का पावरप्ले ऑफ द फील्ड, चायवाले की बेटी के सपनों को दी उड़ान, करेगी BCA की पढ़ाई

ऋषभ पंत का पावरप्ले ऑफ द फील्ड, चायवाले की बेटी के सपनों को दी उड़ान, करेगी BCA की पढ़ाई

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास

रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास

इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स

इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर बहन को दें यूजफुल गिफ्ट्स, तोहफा देखते ही खुश हो जाएगी आपकी बहन

रक्षाबंधन पर बहन को दें यूजफुल गिफ्ट्स, तोहफा देखते ही खुश हो जाएगी आपकी बहन

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

TCS Salary Hike: छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

TCS Salary Hike 2025: टीसीएस एक तरफ जहां अपने करीब 12 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसने 80 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने का ऐलान किया है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 07, 2025, 10:22 AM IST

TCS Salary Hike: छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

TCS Salary Hike

TRENDING NOW

TCS Wages Hike: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक तरफ जहां अपने कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रहा है. वहीं दूसरी तरफ इसने अपने कुछ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. टीसीएस 1 सितंबर से अपने 80% कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी. हालांकि कंपनी अपने वर्कफोर्स को नया स्वरूप देने और अपने परिचालन को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के तहत इस साल 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना भी बना रही है.

TCS में किन्हें मिलेगी सैलरी हाइक?

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ और सीएचआरओ नामित के सुदीप ने एक इंटरनल ईमेल में सैलरी हाइक की घोषणा की.  ईमेल में लिखा था, 'हमें C3A और समकक्ष ग्रेड तक के सभी पात्र सहयोगियों के लिए वेतन में संशोधन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.' कर्मचारियों को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया गया.

हालांकि सैलरी में बढ़ोतरी की सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है लेकिन कंपनी के प्रवक्ता ने रिपोर्ट में संशोधन की पुष्टि करते हुए कहा- 'हम 1 सितंबर 2025 से अपने लगभग 80% कर्मचारियों को वेतन में इजाफा करेंगे.'

TCS के इन कर्मचारियों पर मंडरा रहा छंटनी का खतरा

टीसीएस अपने ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 2% यानी लगभग 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है जो मिड या सीनियर लेवल पर हैं.  कंपनी का कहना है कि यह कटौती एक भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की दिशा में उसके प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें एआई, बाजार विस्तार और नए बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश शामिल हैं.

टीसीएस की जूनियर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और सीनियर कर्मचारियों की छंटनी की यह दोहरी नीति भारत के आईटी क्षेत्र में बदलती प्राथमिकताओं को उजागर करती है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, अमेरिकी व्यापार नीति के दबावों और एआई व्यवधानों से जूझ रहा है.

टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएलटेक सहित भारत की टॉप टेक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है जो ग्लोबल मार्केट में ग्राहकों की अनिश्चितता और सौदे के फैसलों में देरी को दर्शाता है.  टीसीएस में छंटनी से मार्केट में चिंता फैल गई है और यह सवाल उठने लगा है कि क्या आईटी क्षेत्र दशकों के लगातार विकास के बाद बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास
रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास
इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स
इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर बहन को दें यूजफुल गिफ्ट्स, तोहफा देखते ही खुश हो जाएगी आपकी बहन
रक्षाबंधन पर बहन को दें यूजफुल गिफ्ट्स, तोहफा देखते ही खुश हो जाएगी आपकी बहन
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार
मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE