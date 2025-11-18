FacebookTwitterYoutubeInstagram
जम्मू-कश्मीर में कई जगह CIK की छापामारी, नूंह के फिरोजपुर झिरका में भी लगातार जारी है रेड | यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच हो | अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा अनमोल विश्नोई, बाबा सिद्धीकी हत्याकांड में है वॉन्टेड

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

एक्टर या सिंगर नहीं बचपन में यह प्रोफेशन अपनाना चाहती थीं तारा सुतारिया, अभी भी मिला मौका तो पूरी कर लेंगी मुराद

एक्ट्रेस तारा सुतारिया 19 नवंबर को अपना 30वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं, आज हम आपको बताएंगे कि वह बचपन से खुद को किस प्रोफेशन में देखना चाहती थीं...

Latest News

IANS

Updated : Nov 18, 2025, 07:13 PM IST

एक्टर या सिंगर नहीं बचपन में यह प्रोफेशन अपनाना चाहती थीं तारा सुतारिया, अभी भी मिला मौका तो पूरी कर लेंगी मुराद

Tara Sutaria

एक्ट्रेस तारा सुतारिया बॉलीवुड की मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह न सिर्फ अपनी एक्टिंग और खूबसूरती बल्कि आवाज के जादू से भी लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं. वह डांस, सिंगिंग, खाना बनाने और स्कैचिंग में भी आगे रहती हैं. एक्ट्रेस तारा सुतारिया बुधवार को अपना 30वां जन्मदिन मना रही है. ऐसे में जानते हैं कि तारा अगर अभिनेत्री न बनती तो आगे जाकर क्या बनतीं.

7 साल की उम्र में ही शुरू की थी सिंगिंग

तारा सुतारिया 7 साल की उम्र से ही सिंगिंग में रुचि रखती थीं और कई अंतरराष्ट्रीय ओपेरा और कॉम्पीटिशन का हिस्सा रह चुकी हैं. उन्होंने फिल्म 'गुजारिश' और एक विलेन में 'शामत' गाने में अपनी आवाज दी है. अमेरिकी गायिका व्हिटनी हाउस्टन से प्रेरित होकर उन्होंने बॉलीवुड में सिंगिंग करने का फैसला किया. एक्टिंग में करियर बनाने के लिए भी तारा ने छोटी उम्र से ही शुरुआत कर दी थी. उन्होंने अमेरिकी सिटकॉम 'द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी' के हिंदी वर्जन 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' (2012) से बाल कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे 2013 में आए टीवी शो 'ओए जस्सी' में दिखीं.

एक्टर-सिंगर नहीं शेफ बनना चाहती हैं तारा

टीवी पर किस्मत आजमाने के बाद तारा ने बड़े पर्दे पर कदम रखा और 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बतौर एक्ट्रेस एंट्री ली जिसके बाद वे साल 2019 की 'मरजावां', साल 2021 की 'तड़प', साल 2022 में आई 'हीरोपंती 2' और 'एक था विलेन रिटर्न्स' में दिखीं. उन्हें आखिरी बार ओटीटी रिलीज फिल्म 'अपूर्वा' में देखा गया. हालांकि बॉलीवुड में सक्सेस पाने के बाद भी तारा हमेशा से एक शेफ बनना चाहती हैं.

तारा सुतारिया 13 साल की उम्र में रियलिटी टैलेंट शो 'बिग बड़ा बूम' का हिस्सा भी थीं. शो में वे बम्पी नाम की कठपुतली के साथ फैंस को इंटरटेन करती थीं. इसी स्टेज शो पर तारा ने अपने सिंगिंग टैलेंट से सबको हैरान कर दिया था. एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने आदर जैन को लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन उन्होंने आलेखा आडवाणी के साथ शादी कर ली. आलेखा आडवाणी कभी खुद तारा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी हालांकि अब तारा का नाम एक्टर वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को बीते महीने साथ में वेकेशन पर देखा गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

