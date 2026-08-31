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AI से असल जिंदगी की मुश्किलों पर वार, 19 साल के बशार नाइक की कहानी आपको कर देगी हैरान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर कर रहे होंगे. लेकिन 19 साल के बशार नाइक की एआई को लेकर इनोवेटिव सोच आपको भी हैरान कर देगी...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 31, 2026, 04:29 PM IST

AI से असल जिंदगी की मुश्किलों पर वार, 19 साल के बशार नाइक की कहानी आपको कर देगी हैरान

Bashaar Naik की सफलता की कहानी. (Image Credit: Linkedin Bashaar Naik)

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अक्सर लोग टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और कोडिंग की बात करते हैं. लेकिन 19 साल के बशार नाइक का नजरिया इससे बिलकुल अलग है. जब आप उनसे उनके किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वे मॉडल, डेटासेट या कोडिंग पर बातचीत करने से पहले असल जिंदगी की उस समस्या को सामने रखते हैं जिसे वह हल करना चाहते हैं. यह अंतर उनके काम के अंदाज को औरों से अलग बनाता है. वे एआई का इस्तेमाल आम लोगों की रोजमर्रा की असल जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं. 

मुंबई में जन्मे, यूएई में हुआ पालन पोषण

बशार नाइक का जन्म साल 2007 में मुंबई में हुआ था, लेकिन महज तीन महीने की उम्र में ही उनका परिवार यूएई चला गया. उनका बचपन और शुरुआती पालन-पोषण शारजाह में हुआ. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शारजाह इंडियन स्कूल जुवैजा से पूरी की और इसके बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

आज वे जिस मुकाम पर हैं और जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय वे यूएई के प्रगतिशील वातावरण को देते हैं. गल्फ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यूएई के माहौल ने उनके अंदर नई चीजों को जानने की जिज्ञासा पैदा की. उन्होंने कहा कि असली इनोवेशन कुछ टेक्निकल बनाना नहीं है बल्कि असल जिंदगी की चुनौतियों को हल करके लोगों के जीवन को बेहतर और आसान बनाना है. 

खेती के लिए बशार नाइक ने बनाया खास एआई मॉडल

साल 2022 में उन्होंने खेती की समस्या को समझा और मिट्टी से अपने एआई मॉडल की शुरुआत की. उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया जो मिट्टी की संरचना, तापमान, पीएच और बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण करके मिट्टी में मौजूद खनिजों की मात्रा का पता लगाता है. इस प्रोजेक्ट का मकसद किसानों को सही फैसला लेने में मदद करना था कि आखिर उनकी जमीन के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त रहेगी. उनके इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट ने जाइटेक्स यूथ-एक्स हैकाथॉन में पहला पुरस्कार हासिल किया.

सड़कों से जुड़े एआई मॉडल ने भी मचाई धूम

खेती के बाद उनका फोकस सड़कों पर गया. साल 2023 में उन्होंने AI तकनीक की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट विकसित किया जो वाहनों में ईंधन की संरचना का सटीक अनुमान लगाता है. इसका मकसद यूएई में ईंधन दक्षता को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना था. उनके इस बेहतरीन आइडिया ने दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन हैकाथॉन में पहला पुरस्कार झटका.

साइबर क्राइम के लिए ब्राइजर एक्सटेंशन बना झटके पुरस्कार

इसके बाद, बशार और उनकी टीम ने डिजिटल दुनिया में बढ़ रहे अपराधों की तरफ कदम बढ़ाया. उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इनोवेट-एक्स हैकाथॉन के लिए एक खास तरह का ब्राउजर एक्सटेंशन तैयार किया. यह एक्सटेंशन AI की मदद से डीपफेक वीडियो और तस्वीरों की पहचान करने में सक्षम है. इसे इंटरनेट पर फैलती भ्रामक जानकारियों और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. उनके इस प्रोजेक्ट को हैकाथॉन में मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला. 

अगर बशार से पूछा जाए कि वह अगले पांच साल में क्या बना रहे हैं तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं हो. उनका कहना है कि हो सकता है भविष्य के उनके प्रोजेक्ट्स में AI शामिल ही न हो, लेकिन काम करने का तरीका हमेशा यही रहेगा. वह पहले असल समस्या खोजेंगे और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे.
 

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