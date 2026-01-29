सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, केंद्र सरकार को 19 मार्च तक देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और कहा है कि फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे. कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 19 मार्च तक जवाब मांगा है, जानें डिटेल्स

भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकने के लिए आए यूजीसी के नए नियम Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में इन नए नियमों को चुनौती दी गई थी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दिया है और कहा है कि पहले के 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे. कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है और एक्सपर्ट कमिटी बनाने का निर्देश दिया है.

UGC के नए रूल को लेकर याचिका में क्या कहा गया?

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम 3(1)(c) को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वो बेहद सीमित है. यूजीसी के नए नियम के मुताबिक SC, ST, OBC के साथ भेदभाव को ही जातिगत भेदभाव माना जाएगा. इसमें सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है. ऐसे में यह कानून भेदभाव को खत्म करने के बजाए इसे और बढ़ावा देगा. उन्होंने आगे कहा कि ये सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हैं.

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार को दिशानिर्देश तय करने को कहा था, तब कोर्ट की ऐसी मंशा नहीं होगी कि ऐसे नियम बने. ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं. उन्होंने इन नियमों पर रोक लगाने की मांग की.

'संविधान की कसौटी पर परखेंगे UGC के नए नियम'

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हम यूजीसी के नए नियमों को संविधान की कसौटी पर परखेंगे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर कोई साउथ का रहने वाला व्यक्ति उत्तर भारत के कॉलेज में या उत्तर भारत का रहने वाला व्यक्ति दक्षिण भारत के कॉलेज में खुद को परेशान करने की शिकायत करता है और दोनों की जाति का पता न हो तो ऐसी सूरत में कौन सा नियम प्रभावी होगा?

चीफ जस्टिस ने कहा कि 75 साल बाद जब हम एक क्लासलेस समाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? रैगिंग में सबसे बुरी बात यह है कि दक्षिण या उत्तर-पूर्व से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उसे नहीं समझते, वे उन पर टिप्पणी करने लगते हैं. CJI ने एक वकील से कहा कि आपने अलग-अलग हॉस्टल की बात की, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए. हमारे देश में अंतर-जातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं, जहां सभी लोग साथ-साथ रहते थे. CJI ने यूजीसी के नए नियमों पर सरकार से जवाब-तलब करने की बात कही.

जस्टिस बागची ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जैसे हालात भारत में न बने, जहां गोरे या अश्वेत बच्चे अलग-अलग स्कूल में जाते थे. CJI ने SG तुषार मेहता से कहा कि वो एक कमेटी बनाने पर विचार करें जो इस मामले को देखे ताकि समाज साथ-साथ आगे बढ़े और किसी तरह का भेदभाव न रहे.

चीफ जस्टिस की अहम टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- 'पहली नजर में हमें लगता है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके.' सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया और 19 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से