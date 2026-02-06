NEET-PG 2025-26 का कट-ऑफ 235 से माइनस 40 जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, NBEMS से मांगा जवाब

नीट पीजी 2025-26 की कट-ऑफ में बड़ी कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करने का फैसला किया है. अदालत ने NBEMS को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि कट-ऑफ को इतनी कम क्यों किया गया.

NEET-PG 2025-26 परीक्षा की कट-ऑफ अचानक और बड़े स्तर पर घटाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) से जवाब मांगा है. कोर्ट का कहना है कि पीजी सीटें खाली न रहें, यह जरूरी है, लेकिन इसके साथ मेडिकल पढ़ाई और डॉक्टर बनने के मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने समीक्षा करने का फैसला किया

दरअसल, नीट पीजी 2025-26 की कट-ऑफ में बड़ी कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करने का फैसला किया है. अदालत ने NBEMS को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि कट-ऑफ को इतनी कम क्यों किया गया. कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के पीछे की मंशा और तर्क दोनों की जांच की जाएगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस मामले में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. एक तरफ यह चिंता है कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की सीटें खाली न रह जाएं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही अहम है कि डॉक्टर बनने की गुणवत्ता और पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे न जाए. कोर्ट ने कहा कि वह यह भी देखेगा कि कट-ऑफ कम करने का फैसला किसी गलत इरादे से तो नहीं लिया गया.

235 अंकों से घटाकर माइनस 40 तक कर दिया गया

नए नियमों के अनुसार, जनरल कैटेगरी के लिए कट-ऑफ को 276 अंकों से घटाकर 103 अंक कर दिया गया है. वहीं, SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए कट-ऑफ को 235 अंकों से घटाकर माइनस 40 तक कर दिया गया है. इतनी बड़ी कटौती ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के बीच चिंता बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नियमों के मुताबिक कट-ऑफ तभी घटाई जा सकती है, जब पर्याप्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों. लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि देशभर में करीब 80,000 पीजी मेडिकल सीटें हैं, जबकि 1,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार पहले से तय कट-ऑफ पर खरे उतरते हैं. ऐसे में कट-ऑफ को शून्य या निगेटिव तक लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझ से बाहर है.

यह भी पढ़ें: UPSC के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सेवा में रहते हुए बार-बार नहीं दे पाएंगे एग्जाम, जानें नए नियम

कोर्ट ने NBEMS से जवाब मांगा है

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस तरह का फैसला मनमाना है और इससे मेडिकल पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही, कम योग्यता वाले उम्मीदवारों के चयन से मरीजों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को गंभीरता से लेते हुए NBEMS से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई में फैसले की पूरी जांच करने के संकेत दिए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से